Sé do Porto. Concerto a quatro mãos e quatro pés assinala aniversário de Órgão de Tubos

O 37.º aniversário do Órgão de Tubos da Sé do Porto será assinalado a 19 de outubro, às 21h30, com um concerto a quatro mãos e quatro pés, a cargo dos organistas Gregório Gomes e Samuel Pinto. A iniciativa é do Cabido Portucalense.

De acordo com os organizadores, “os concertos a quatro mãos e quatro pés são acontecimentos relativamente raros de acontecer pelo que será uma excelente oportunidade para o público assistir a um concerto com um reportório muito diversificado para quatro mãos e quatro pés”.

O Cabido Portucalense informa que “para que possam ver os dois organistas a tocar, irá ser transmitida a imagem dos organistas para todo o público”.

Com entrada gratuita, o concerto contará com obras de compositores como J. S. Bach, Kühne, A. Hesse, P. Cogen, R. Ampt, J. Langlais.

Foi graças ao esforço do Cónego António Ferreira dos Santos que o grande Órgão de Tubos da Sé do Porto foi construído e instalado em 1985 pelo organeiro Georg Jann.

Segundo a organização do evento, este acontecimento foi um marco de uma extrema importância para a cidade do Porto que com a ajuda do Cónego Ferreira dos Santos impulsionou uma corrente de formação de novos organistas e ao mesmo tempo levou à construção de novos instrumentos para várias igrejas da Cidade do Porto.