Fátima recebe encontro preparatório internacional da JMJ2023

O comité organizador local da Jornada Mundial da Juventude 2023 vai promover o Encontro Preparatório Internacional, de 17 a 19 de outubro, em Fátima.



A iniciativa reunirá as equipas de todas as Direções do Comité Organizador Local da JMJ Lisboa 2023, representantes das Conferências Episcopais e Pastoral Juvenil de todo o mundo, assim como de movimentos e congregações.

Segundo um comunicado da organização, visa "dar a conhecer a organização da JMJ Lisboa 2023, partilhando a cultura e identidade do país e cidade que vai acolher o próximo encontro mundial dos jovens com o Papa."



Neste encontro poderá vir a ser divulgado o valor da inscrição para a Jornada Mundial da Juventude. Recorde-se que o presidente da Fundação, D. Américo Aguiar, referiu na passada segunda-feira aos jornalistas que "até esse dia (da realização do encontro) vamos ter de fechar o número com o Dicastério (para os Leigos, a Família e a Vida, do Vaticano), e então será comunicado o valor.”

O bispo auxiliar de Lisboa esclareceu ainda que "as inscrições para a Jornada Mundial da Juventude de Lisboa deverão abrir até final de outubro".

Procurando em conjunto pensarem a JMJ, o Encontro Internacional preparatório é uma iniciativa do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida (DLFV).

O encontro, que decorrerá no Centro Pastoral Paulo VI, terá a sessão de abertura no dia 17 de outubro, segunda-feira, entre as 9h00 e as 12h30, com a presença do Prefeito do Dicastério para os Leigos, a Família e a Vida (DLFV), o Cardeal Farrell.



Augusto Santos Silva, presidente da Assembleia da República já confirmou a sua presença.