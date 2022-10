Santuários são como postos de carregamento de baterias, diz Bispo de Leiria-Fátima

Recordando o momento em que Pedro reconhece Jesus como o Messias, D. José Ornelas aludiu à necessidade de se reconhecer um novo “santuário dinâmico, que cria novos percursos de vida a partir do encontro com Cristo”. “Uma nova imagem de santuário que faz toda a diferença”, concretizou.

“O santuário tem de ser um lugar de uma nova partida para cada peregrino que chegue, para que seja testemunha missionária da luz, da força e da esperança e as partilhem com quem mais precisa”, defendeu D. José Ornelas, que considerou que “os santuários são como os modernos estacionamentos à beira das estradas que têm postos de abastecimento não só de gasolina, mas agora também para os nossos carros elétricos.” “Eles fornecem a oportunidade de repousar, de refazer as forças e de encontrar carregadores do amor de Deus”, continuou.

Para o presidente da Conferência Episcopal, que falava no dia em que se celebra a solenidade da sagração da Basílica de Nossa Senhora do Rosário, em Fátima, “os templos de pedra de nada servem se não forem expressão da presença poderosa e carinhosa do Senhor Jesus”.

“A peregrinação, o santuário, estão ao serviço deste encontro com o Senhor Jesus, ao serviço da mesma fé que une os discípulos e discípulas como peregrinos e os conduz à sua missão no mundo, nas periferias da humanidade, considerou D. José Ornelas.

Defendendo que “o santuário que aqui foi construído para celebrar a presença materna de Maria, cuja dedicação hoje celebramos, não pode ser simplesmente um memorial do passado e da história de três pequenos pastores”, o bispo da diocese de Leiria-Fátima frisou que “ele só tem sentido se for local do encontro dinâmico de cada peregrino com Cristo, em tantas línguas do mundo e da partida para levar o testemunho ativo no nosso regresso a nossas casas e às nossas atividades, àqueles que encontramos.”

“Que seja esta a missão que levamos da peregrinação ao santuário de Fátima”, concluiu.

Segundo informação do gabinete de comunicação do santuário de Fátima, nesta peregrinação, a última oficial do ano, esteve presente um total de cerca de 310 mil pessoas, 160 mil nesta quarta-feira e 150 mil nesta quinta-feira.