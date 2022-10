Caminhada pela Vida. “Participem de alma e coração”, pede Cardeal Patriarca de Lisboa

O cardeal patriarca de Lisboa apelaou esta quinta-feira à mobilização dos cristãos para a próxima edição da Caminhada pela Vida, que está marcada para o penúltimo sábado deste mês de outubro.

"Como tem acontecido nos outros anos, também desta vez desejo a todos os que se dispõem a participar na Caminha pela Vida, no próximo dia 22 de outubro, isso mesmo - que participem de alma e coração, como sempre acontece, e com adesão cada vez maior de famílias e de grupos”, começa por afirmar na mensagem vídeo divulgada hoje.

Para D. Manuel Clemente, quem está “do lado da vida” não pode deixar de assumir publicamente os valores que defende, a par de ações concretas.

“É importante que digamos em público aquilo que nos vai no coração e o nosso compromisso em relação à vida, que tem os obstáculos que sabemos, na vida de muita gente, na dificuldade em prosseguir, em problemas que se levantam, quer quanto à conceção, quer agora em relação à morte natural. Mas, nós estamos realmente do lado da vida e queremos manifestar isso, não apenas numa caminhada de um dia, mas na caminhada de todos os dias, na solidariedade com as situações difíceis, colaborando com tudo aquilo que proteja e promova a vida humana”, afirma.

A Caminhada pela Vida vai decorrer dia 22 de outubro em 10 cidades do país: Braga, Porto, Aveiro, Coimbra, Guarda, Viseu, Santarém, Lisboa, Évora e Funchal.

Esta é uma iniciativa da Federação Portuguesa pela Vida, que espera “encher as ruas com um protesto que não seja possível ignorar!”.