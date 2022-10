Bispos brasileiros condenam "exploração da fé e da religião" para angariar votos

A Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) divulgou uma nota em que lamenta “a intensificação da exploração da fé e da religião como caminho para angariar votos” na segunda volta das eleições.

“Momentos especificamente religiosos não podem ser usados por candidatos para apresentarem as suas propostas de campanha e demais assuntos relacionados com as eleições”, lê-se no comunicado que reitera que “a Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) lamenta e reprova tais ações e comportamentos”.

Os bispos recordam que “a manipulação religiosa desvirtua os valores do Evangelho e tira o foco dos reais problemas” que precisam ser debatidos e enfrentados no país.

“É fundamental um compromisso autêntico com a verdade e com o Evangelho”, advertem.