JMJ 2023. Santuário de Fátima quer criar “Aldeia Jovem”

O santuário de Fátima está a preparar, em parceria com outras entidades, uma “Aldeia Jovem”. A iniciativa foi esta quarta-feira anunciada pelo reitor na conferência de imprensa da peregrinação de outubro.

Segundo o padre Carlos Cabecinhas, a iniciativa visa “acolher os grupos de jovens e funcionará, sobretudo, no período que antecede a Jornada Mundial da Juventude, a partir de 27 de julho, e no período pós-jornada para os grupos que só visitarem a Cova da Iria depois do encerramento em Lisboa”.

O projeto insere-se num programa de atividades dirigidas a jovens que o santuário quer desenvolver nas semanas que antecedem e que precedem a realização da Jornada Mundial da Juventude.

Outra iniciativa em preparação é um conjunto de caminhos de peregrinação para os jovens.

“Queremos sublinhar o sentido da peregrinação e por isso criamos seis caminhos que os jovens podem usar para chegar até Fátima a pé”, cujo objetivo é levá-los a “fazer a experiência da peregrinação a pé, mesmo aqueles que venham do estrangeiro”, explicou o sacerdote.

Os percursos variam entre a distância máxima de 12 quilómetros e a distância mínima de cinco quilómetros.