D. José Ornelas: “Todos nos esforçamos por mudar atitudes e procedimentos”

D. José Ornelas afirmou, esta quarta-feira à noite, em Fátima, que tanto na Igreja, como na sociedade, “todos nos esforçamos por mudar atitudes e procedimentos, a fim de que as crianças e aqueles que se encontram em situações de fragilidade não sejam esquecidos ou, pior ainda, abusados e explorados”.

O bispo de Leiria-Fátima e presidente da Conferência Episcopal, que preside às celebrações de 12 e 13 de outubro, no santuário de Fátima, sublinhou, na homília, que “particularmente as crianças e jovens têm de ser motivo de um olhar atento”.

Citando os versos de Sophia de Mello Breyner, “vemos, ouvimos e lemos … não podemos ignorar”, D. José Ornelas afirmou que “esta tem de ser a atitude da Igreja”. “Somos chamados a estar na linha da frente do atendimento, da proteção, da proximidade a todas as fragilidades”, referiu.

Fragilidades no início e fim de vida

Na homilia da noite, D. José Ornelas frisou, também, que “cuidar das fragilidades humanas no início e no fim da vida é continuar a solicitude de Maria para com os pastorinhos, as vítimas da guerra, os pecadores”.

Partindo da figura de “Maria, Mãe e modelo da Igreja”, e perante um santuário repleto de fiéis, o bispo de Leiria-Fátima lembrou que “junto à cruz de Jesus, Maria surge como uma maternidade que acompanha sempre aqueles que gera e se faz presente sobretudo nos momentos de sofrimento e de crise”.