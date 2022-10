Bispos da UE analisam implicações da guerra na Ucrânia

Os delegados das Conferências Episcopais da União Europeia (Comece) estão reunidos em assembleia plenária “para um estudo aprofundado sobre as implicações socioeconómicas e geopolíticas da invasão russa da Ucrânia, com particular ênfase sobre a crise energética”.

O encontro de outono decorre em Bruxelas até sexta-feira, dia 14 de outubro.

“No atual contexto da agressão militar russa contra a Ucrânia, os bispos da UE analisarão as várias implicações da guerra, moldando as futuras contribuições da Comece para as políticas da UE que promovam a paz e a justiça na Europa e no mundo”, lê-se no comunicado.

A atenção dos bispos - acrescenta o documento - estará voltada “para a situação de muitos refugiados que fugiram de seu país devido ao conflito e para as pessoas economicamente mais vulneráveis, que têm dificuldade em atender às suas necessidades básicas devido ao aumento dos preços da energia”.