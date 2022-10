Abusos sexuais. "Estou tranquilo, não houve nenhuma manobra de encobrimento", garante D. José Ornelas

"Da minha parte posso dizer que estou tranquilo. Com o conhecimento que tenho hoje, foram tomadas as medidas adequadas, não houve nenhuma manobra de encobrimento. Houve, sim, o tratar as coisas segundo aquilo que era possível", disse o bispo de Leiria-Fátima que, contudo, lembrou que houve uma evolução na perceção pública destas situações.

Questionado sobre as declarações do Presidente da República, a propósito das denúncias de abusos sexuais na Igreja, D. José Ornelas, que preside às cerimónias do Santuário de Fátima, referiu que "qualquer número é sempre demasiado e a gente trabalha para terminar com eles". E frisou: "As pessoas por trás de cada número não são um número. São pessoas, e pessoas com dramas muito grandes".



Por isso, o presidente da Conferência Episcopal Portuguesa pede que "se alguém tem algo para dizer, que o faça o quanto antes", aludindo, assim, ao prazo de 31 de outubro anunciado, esta semana, pela Comissão Independente para recolha de testemunhos.

Sobre o estudo que está a ser desenvolvido por este grupo de trabalho, D. José Ornelas adiantou ainda que a Igreja quer caracterizar a realidade dos abusos de menores. "Queremos saber onde [é que as vítimas] foram abusadas? Por quem? Isto é que nos permite depois tomar medidas."

Em relação ao eventual impacto que o tema dos abusos pode ter na realização da próxima Jornada Mundial da Juventude (JMJ), agendada para o próximo ano, em Lisboa, o bispo de Leiria-Fátima garantiu que "o que está a ser feito é justo, porque há gente que sofreu" e "esse é talvez o melhor presente para a JMJ". "Estamos a fazer o que é preciso e contamos com os jovens para que esta atitude não volte para trás e as pessoas sejam respeitadas."

Neste momento, há mais de 400 testemunhos validados pela Comissão Independente que está a investigar abusos sexuais de menores ocorridos na Igreja em Portugal desde 1950.