Abusos sexuais. "Estou tranquilo, não houve nenhuma manobra de encobrimento", assegura D. José Ornelas

O bispo de Leiria-Fátima assegura que os dois casos foram arquivados, acrescentando que, com as informações de que dispunha na altura, “foram tomadas as medidas adequadas”.

"Este é o momento em que a justiça deve investigar e encontrar caminho", disse o bispo de Leiria-Fátima, que vai presidir às cerimónias no Santuário de Fátima.

"Da minha parte posso dizer que estou tranquilo. Com o conhecimento que tenho hoje, foram as medidas adequadas, não houve nenhuma manobra de encobrimento. Houve, sim, o tratar as coisas segundo aquilo que era possível", acrescentou D. José Ornelas que, contudo, lembrou que houve uma evolução na perceção pública destes casos.

Questionado sobre as declarações do Presidente da República, a propósito das denúncias de abusos sexuais na Igreja, D. José Ornelas referiu que "qualquer número é sempre demasiado e a gente trabalha para terminar com eles".

Por isso, o presidente da Conferência Episcopal Portuguesa pede que "se alguém tem algo para dizer, que o faça o quanto antes".

Neste momento, há mais de 400 denúncias validadas pela Comissão Independente que está a investigar as denúncias de abusos sexuais na Igreja.

