Papa assinala esta terça-feira memória de São João XXIII

A celebração eucarística vai decorrer na Basílica de São Pedro e assinala também os 60 anos de aniversário do início do Concílio Vaticano II.

O padre Adélio Abreu, professor de História da Igreja na Universidade Católica Portuguesa, diz à Renascença que o Pontificado de João XXIII "é absolutamente essencial".

O sacerdote sublinha que “a figura do Papa João XXIII é muito importante na vida da Igreja contemporânea, na vida da Igreja do Século XX. É um pontificado imprevisto. Entendido ao tempo como um pontificado de transição atendendo à sua idade avançada acabou por ser um pontificado absolutamente essencial em resultado precisamente da convocação do Concilio que ele acompanha na sua primeira sessão”.

O professor de História da Igreja lembra que “João XXIII ainda acompanhou a primeira sessão do Concílio no Outono de 1962”.

De acordo com o padre Adélio Abreu, João XXIII percebeu a necessidade de a Igreja de se adaptar. Nas palavras do sacerdote “a Igreja precisava de fazer um Concilio, precisava de se pôr em dia, de fazer concretamente o tal «aggiornamento», pois “a Igreja desde o Seculo XIX vinha a viver com algum divórcio com o tempo presente, ou seja, com o seu presente. Vinha habitualmente a viver numa atitude defensiva. Por um lado, a sofrer as investidas da modernidade, particularmente a partir do iluminismo. Mas por outro lado com muita dificuldade em dialogar com esta modernidade".

O Papa João XXIII (Angelo Roncalli) liderou a Igreja Católica entre 1958 e 1963 e foi canonizado em abril de 2014.

Angelo Giuseppe Ronacalli nasceu no dia 25 de novembro de 1881 em Sotto il Monte, diocese e província de Bérgamo (Itália).

Depois da morte de Pio XII, foi eleito Papa a 28 de outubro de 1958 e assumiu o nome de João XXIII. De forma surpreendente decidiu convocar um concílio - O Concílio Vaticano II.

O Papa João XXIII faleceu a 3 de junho de 1963 e foi beatificado em setembro de 2000, por João Paulo II, que mais tarde haveria também de ser canonizado com ele.