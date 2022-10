Bispo auxiliar de Kiev pede ajuda à Europa para o fim da guerra

“Sentimo-lo próximo também através dos seus delegados, como a visita do cardeal Krajewski que é muito conhecido aqui na Ucrânia. Ele é a mão e os olhos do Papa Francisco para nós”.

O bispo pede também orações pela paz no país, acreditando a oração tem o poder de evitar males maiores.

“Devemos continuar a rezar e não parar. Porque se não chegamos a uma situação ainda pior do que hoje, é só graças à oração. Ao contrário de 24 de fevereiro, somos psicologicamente mais fortes, mais corajosos, mais patrióticos, com mais amor pela nossa terra. E tudo isso - sentimos - é consequência da oração. Por isso digo que devemos perseverar na oração”, pede.

D. Oleksandr Yazlovetskiy destaca que “infelizmente, porém, o estado de alerta na Ucrânia não cessou até hoje”.

“Mesmo agora as sirenes estão a soar por toda a Ucrânia porque estão a bombardear as cidades novamente. Os alarmes antiaéreos também soaram em Kiev”, confirma o bispo, destacando que os ataques de segunda-feira “abalaram todo o mundo”.

“Foi um pouco como voltar a 24 de fevereiro, quando fomos atacados pelos russos. Realmente parecia que estávamos de volta àquele período. Estamos sob ataque novamente. Não sei que propósito os russos querem alcançar com estas ações de ontem e de hoje”, observa.

No entender do prelado, talvez Moscovo queira assustar as pessoas, no entanto, garante que todos são muito corajosos.

“Ninguém mostra sinais de diminuir. Ninguém disse, vamos deixar os russos entrarem porque temos medo. Cada um faz o que tem que fazer e segue em frente”, conclui.