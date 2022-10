Abusos Igreja. Presidente da Comissão Independente diz que maioria dos casos já prescreveu

Desde que iniciou os seus trabalhos, em janeiro, a Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais contra as Crianças na Igreja Católica Portuguesa já recolheu 424 testemunhos de alegadas vítimas, incluindo oito casos que foram enviados pelas comissões diocesanas. O novo balanço é avançado pelo presidente da Comissão, Pedro Strecht, esta terça-feira.

Em conferência de imprensa, este responsável confirmou que a maioria das situações já prescreveu, o que explica que só 17 tenham sido já enviados ao Ministério Público, mas há outras 30 denúncias em estudo com possibilidade de serem virem também a ser comunicadas.

Entre as alegadas vítimas há mais rapazes do que raparigas, e todas pedem um pedido de perdão por parte dos abusadores, bem como da hierarquia da Igreja Católica. Várias situações reportadas à Comissão cruzam informação idêntica, o que reforça consistência dos depoimentos, tendo sido referido que em alguns locais “atingiram proporções endémicas”.

A Comissão Independente conta fechar o relatório final no prazo previsto (dezembro) e fazer a sua apresentação pública a 31 de janeiro de 2023. De acordo com Pedro Strech, o documento incluirá recomendações.

A Comissão referiu, ainda, que já foram concluídas as entrevistas aos bispos das várias dioceses, e que foram igualmente realizadas a uma amostra dos dirigentes de institutos religiosos.



No final de março, a Comissão mandatou um grupo para estudo dos arquivos diocesanos, que enviou um inquérito relativo aos casos de abusos, e as respostas têm chegado “a bom ritmo”. Na segunda fase do processo, o grupo propôs reuniões presenciais, e na terceira será feita a análise presencial dos documentos em cada diocese.

Sobre o memorial de homenagem às vítimas, que a Comissão propôs que venha a ser criado, foi convidado o arquiteto Álvaro Siza Vieira que se disponibilizou para o executar ‘pro bono’.

A Comissão Independente renovou o apelo a que todos os casos de suspeita de abuso sejam denunciados através dos meios disponibilizados em https://darvozaosilencio.org/