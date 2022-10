Festival Internacional de Órgão e Música Sacra está de volta

O Festival Internacional de Órgão e Música Sacra (FIOMS) está de regresso, pelo segundo ano consecutivo, para uma nova edição de 13 de outubro a 6 de novembro.

Porto, Maia, Valongo, Gondomar, Arouca, Oliveira de Azeméis e Felgueiras são os municípios que vão receber os cerca de 30 concertos, quatro master classes e uma conferência, envolvendo mais de 100 intérpretes nacionais e internacionais.

Os concertos vão ser realizados em algumas das mais emblemáticas igrejas da região, com entrada gratuita, e na Casa da Música.

O FIOMS surgiu em 2021, em linha com os grandes festivais internacionais de órgão realizados no Porto até 2015, com o objetivo “de preservar, promover e valorizar o vasto e rico património organístico da Diocese e Área Metropolitana do Porto”.

Em entrevista à Renascença, o seu diretor e Mestre Capela da Igreja da Lapa, Filipe Veríssimo adianta que a ideia é também “estimular o interesse pela Música Sacra vocal e de órgão e incentivar o despertar de novos talentos através da implementação de uma oferta cultural que seja sustentável, descentralizada, regular e bem articulada entre todos os municípios da região”.

Filipe Veríssimo refere, por outro lado, que o Festival existe também para alertar as autoridades públicas e municípios da Diocese para a riqueza deste património que “é rico, vasto e que é único”.

“Temos a certeza de que com uma articulação bem feita com todos os municípios e com o envolvimento das igrejas e união de sensibilidades, daqui a uns anos vamos poder dizer que este evento poderá ombrear os principais festivais internacionais neste domínio”, assegura.

Diz ser fundamental que “o festival tenha uma cadência regular”, pois “também é muito importante que o mundo saiba que nós aqui temos um património riquíssimo”.

O responsável sublinha que este ano já foi possível aumentar o número de municípios que vão receber o festival, acrescentando que o objetivo “é, de uma forma progressiva, conseguir abraçar, em primeiro lugar, os 17 municípios que compõem a área metropolitana e, depois, expandir esta atividade a toda a Diocese do Porto. Já tivemos conversas com o Bispo do Porto nesse sentido”.

No ano comemorativo do bicentenário do nascimento do compositor e organista César Franck (1822 - 1890), o FIOMS dará particular importância à sua música com a apresentação da sua obra integral para órgão interpretada pelo organista francês Eric Lebrun que ainda orientará uma master classe com incidência na obra do compositor.

Outros destaques da programação são os concertos realizados nos órgãos históricos que, este ano, incluem os órgãos recentemente restaurados da Igreja de Santa Clara, no Porto, e os monumentais órgãos históricos dos Mosteiros de Arouca e Pombeiro, em Felgueiras. Destaque também para a presença do famoso Colegium Vocalle de Gent, acompanhados pelo ensemble instrumental Het Collectief sob a direção do maestro britânico James Wood assim como a conferência “Música na Igreja: desafio de permanente inculturação” que será proferida por D. Carlos Azevedo, Delegado para o Conselho Pontifício da Cultura.