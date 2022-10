Paz e diálogo motivam visita do Papa ao Bahrein em novembro

O Papa Francisco dedica grande parte da viagem ao Bahrein ao reforço do diálogo com o Islão e ao diálogo para a paz. Com o lema "Paz na terra aos homens de boa vontade”, a viagem apostólica decorre entre 3 e 6 de novembro, por ocasião do "Forum para o Diálogo: Este e Oeste para uma Coexistência Humana”. Os detalhes do programa foram divulgados esta quinta-feira pelo Vaticano.

No dia da chegada, quinta-feira dia 3, Francisco cumpre as formalidades protocolares no Palácio Real e profere o seu primeiro discurso no encontro com as autoridades do Bahrein. Na sexta-feira encerrará aquele fórum e manterá encontros com o Grande Imãn de Al-Azhar - a título privado, na residência papal - e, depois, com os membros “Conselho muçulmano dos anciãos”, na mesquita do “Sakhir Royal Palace”. Ainda na tarde do dia 3, Francisco participa num Encontro Ecuménico e de Oração pela Paz, na Catedral de Nossa Senhora da Arábia.

O sábado, 5 de novembro, será totalmente dedicado à reduzida comunidade católica. O programa inclui, logo de manhã, a celebração da Santa Missa, no Bahrein National Stadium e à tarde um encontro com jovens, na Escola do Sagrado Coração. Todos os os encontro se realizam na cidade de Awali.

Por fim, no domingo dia 6, o Papa desloca-se à capital do país, Manama, para um encontro de oração e Angelus, com os Bispos, os Sacerdotes, os Consagrados e os Agentes da Pastoral, na Igreja do Sagrado Coração. A partida para Roma está prevista para as 13h locais (11h em Portugal continental).