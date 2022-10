Núncio Apostólico visita Diocese de Bragança-Miranda

O núncio apostólico da Santa Sé em Portugal, D. Ivo Scapolo, vai presidir à eucaristia comemorativa do XXI aniversário da dedicação da Igreja Catedral de Bragança, no próximo dia 7 de outubro.

Na cerimónia marcada para as 18h00, que será concelebrada por D. José Cordeiro, arcebispo metropolita de Braga, D. António Montes Moreira, bispo emérito de Bragança-Miranda e sacerdotes da diocese, marcarão presença as autoridades da região, movimentos eclesiais, jovens, consagrados, Seminário e o povo em geral.

Antes terá lugar a assembleia geral do clero, às 15h00, na cripta da Catedral, durante a qual D. José Cordeiro, antigo bispo de Bragança-Miranda, fará uma comunicação sobre “a vocação do padre perante as crises”.

À noite terá lugar um jantar de confraternização com o presbitério, no Seminário de S. José, e às 21h00, na Catedral acontecerá um momento musical, seguido da apresentação do livro “Monsenhor José de Castro e o Tombo Diocesano” de Sandra Vale.

No sábado, dia 8, D. Ivo Scapolo irá ao Convento de Balsamão, em Macedo de Cavaleiros, para um encontro com os consagrados da diocese. Celebrará eucaristia, às 10h30 e fará uma refeição com todos.

Ao início da tarde, de regresso a Bragança, vai visitar a Academia do Centro Social Paroquial dos Santos Mártires onde terá um encontro com pessoas com deficiência.

Pelas 18h30, nas instalações da Cáritas Diocesana, o Núncio Apostólico irá encontrar-se com os coordenadores da ação social a que se segue um encontro com os grupos juvenis da diocese.

Já o domingo será dedicado a Miranda do Douro. O programa começa com a celebração da eucaristia, às 10h00, na Concatedral, a que se segue uma visita ao Mosteiro Trapista de Santa Maria Mãe da Igreja, em Palaçoulo, às 11h30. Aí o representante da Santa Sé em Portugal vai encontrar-se com a comunidade monacal e prevê-se que presida à Hora Intermédia, almoce na hospedaria do mosteiro, e visite as obras da igreja abacial.

A Diocese de Bragança-Miranda está em sede vacante desde o passado dia 14 de fevereiro, data em que o Colégio de Consultores elegeu o monsenhor Adelino Paes para a administrar temporariamente.

Novo livro sobre Monsenhor José de Castro

Intitula-se “Monsenhor José de Castro e o Tombo Diocesano: Para o património cultural da Igreja na diocese de Bragança-Miranda”. O novo livro, da autoria de Sandra Vale, vai ser apresentado esta sexta-feira, em Bragança.

De acordo com secretariado das comunicações sociais da diocese, “através desta publicação, a Diocese de Bragança-Miranda disponibiliza, a todos os interessados, a investigação desenvolvida entre 2016 e 2020 em torno do Arquivo Diocesano e da figura de Monsenhor José de Castro, seu patrono”.

Ao longo das 422 páginas que compõem a obra, “encontramos um retrato da história do Arquivo Diocesano – Tombo Diocesano Monsenhor José de Castro e da sua realidade atual, tal como uma visão renovada e enriquecida da vida, obra e pensamento de Monsenhor José de Castro (1886-1966), sacerdote (sempre ligado pela incardinação à diocese de Bragança-Miranda), jornalista, escritor, historiador, conferencista, diplomata”, descreve Sandra Vale.

Já o secretariado das comunicações sociais da diocese sinaliza que “através do levantamento e análise de numerosas fontes documentais até agora dispersas, desconhecidas ou ignoradas, a autora oferece-nos uma abordagem crítica e contextualizada do perfil ideológico e intelectual do Monsenhor de Bragança, do seu trajeto vivencial e da vasta bibliografia que produziu, dedicando particular atenção a ‘Bragança e Miranda (Bispado)’, obra fundamental para o estudo da sua terra e diocese natal”.

Nesta obra, destacam-se ainda as referências de “centenas de crónicas assinadas por Monsenhor José de Castro, publicadas em periódicos nacionais e estrangeiros, e a inclusão, em apêndice, de uma bio-cronologia do sacerdote, ilustrada com fotografias inéditas provenientes do seu álbum pessoal”, lê-se no comunicado.

O livro tem por génese a tese de doutoramento desenvolvida pela autora no âmbito do programa doutoral em Estudos do Património, na Escola das Artes da Universidade Católica Portuguesa, no Porto.

“O trabalho foi apresentado e defendido em provas públicas no dia 10 de março de 2021, tendo obtido do júri, por unanimidade, a classificação de ‘summa cum laude’”, acrescenta a nota da diocese transmontana.

O novo livro integra a coleção “Presbyterium”, coordenada por Henrique Manuel Pereira, e está disponível nos serviços centrais da Cúria Diocesana, em Bragança.