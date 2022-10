Nicarágua. Em quatro anos pelo menos 60 religiosos saíram ou foram expulsos

Bispo de Matagalpa continua detido

D. Rolando Álvarez, bispo de Matagalpa cumpre este sábado, 8 de Outubro, 50 dias da detenção. Segundo o jornal La Prensa, publicado na Nicarágua, o estado de saúde do prelado tem sofrido um “agravamento”, nomeadamente ao nível cardíaco.



A prisão do responsável católico, ocorrida na madrugada de 19 de Agosto, foi um dos momentos mais marcantes, nos últimos tempos, da repressão das autoridades sobre a comunidade cristã nicaraguense, mas não o único.



De acordo com a fundação AIS, antes de o bispo ter sido colocado em prisão domiciliária, o Governo de Daniel Ortega expulsava o núncio apostólico, Waldemar Stanislaw Sommertag, forçava a saída do país das Missionárias da Caridade, a congregação fundada pela Santa Madre Teresa de Calcutá, assim como de outros religiosos e sacerdotes, e provocava também o encerramento do canal de televisão da Conferência Episcopal e de outras seis estações de rádio católicas.



O caso mais recente de atropelo à liberdade religiosa ocorreu no dia 19 de Setembro, com as autoridades a impedirem, “por razões de segurança pública”, a procissão a São Miguel Arcanjo, na cidade de Masaya.



Sinal de que esta situação é preocupante, dias antes de a procissão ser proibida, o Parlamento Europeu fazia aprovar, a 15 de Setembro, e por larguíssima maioria [538 votos a favor e apenas 16 contra], uma resolução exigindo “a libertação imediata” de D. Rolando e dos demais presos por perseguição religiosa. Também o Papa Francisco já manifestou a sua preocupação e dor perante a situação que a Nicarágua está a viver.



Além do Bispo de Matagalpa, há, atualmente, seis padres detidos no país. E em menos de quatro anos, a Igreja Católica já sofreu mais de 190 ataques e atos de profanação.



Segundo a fundação pontifícia, para além das ações repressivas contra membros do clero e a proibição, por exemplo, de procissões, há registo de ouros incidentes como a interrupção de celebrações religiosas, a intimidação de fiéis por destacamentos policiais nas imediações das igrejas, e a ameaça a proprietários de meios de transporte se estes colaborarem no transporte de fiéis em atividades religiosas.

"A Nicarágua continua a ser agitada pela crise que se iniciou há mais de quatro anos”, explicava recentemente Regina Lynch, diretora de projetos internacionais da AIS.

“A situação neste país da América Central é crítica, com grande polarização e confrontos. Acreditamos que a oração é mais importante do que nunca neste momento”, dizia a responsável da Fundação AIS que tem acompanhado com especial preocupação todos estes acontecimentos.