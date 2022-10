D. José Ornelas preside à Peregrinação Internacional de outubro

O bispo de Leiria-Fátima, D. José Ornelas, vai presidir às celebrações da Peregrinação Internacional Aniversária de outubro, em Fátima.

A peregrinação da próxima semana “encerra as grandes peregrinações do primeiro ano pós pandemia, numa altura em que prossegue a guerra no coração da Europa, que esteve sempre presente nas orações de Fátima”, assinala o Santuário.

Celebrando a 6.ª Aparição de Nossa Senhora aos Pastorinhos, da qual ficou conhecido o chamado “milagre do sol”, a peregrinação de outubro é a última grande peregrinação aniversária deste ano.

Com o tema “Levanta-te! És testemunha do que viste”, esta peregrinação “insere-se na dinâmica preparatória da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa, agendada para o período entre 1 e 6 de agosto de 2023".

O programa começa no dia 12, com o acolhimento dos peregrinos a pé. Às 16h30 haverá a Missa dos doentes na Basílica da Santíssima Trindade, com Procissão Eucarística no recinto às 17h30 e prossegue com o Rosário internacional, às 21h30, na Capelinha das Aparições, seguido de Procissão das Velas e celebração no altar do Recinto de Oração.

Durante a noite decorrerá a Vigília na Basílica de Nossa Senhora do Rosário, que culmina com a Procissão Eucarística às 7h00. No dia 13 de outubro, o programa começa às 09h00, com o Rosário internacional, na Capelinha das Aparições e, às 10h00, a Missa internacional, com a palavra e a bênção aos Doentes, e procissão do Adeus, no Altar do Recinto.