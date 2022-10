Órgão da Sé de Leiria assinala 25 anos com concertos

O Grande Órgão da Sé de Leiria assinala, durante este ano pastoral que agora se inicia, os 25 anos da sua inauguração. Com o intuito de lembrar a data, a paróquia de Leiria preparou um programa de concertos gratuitos que arranca nesta quarta-feira.

O concerto está marcado para as 16h00 e conta com a participação do organista Wolfgang Seifen, considerado um dos maiores improvisadores da atualidade.

Deste modo, o programa será integralmente preenchido com improvisações sobre alguns dos cânticos litúrgicos mais conhecidos do padre Carlos da Silva, sendo também uma oportunidade para se prestar homenagem a esta figura que desempenhou um importante papel no desenvolvimento musical da diocese de Leiria-Fátima.

O concerto contará também com a presença do mestre organeiro Georges Heintz, que criou o Grande Órgão da Sé, o primeiro a ser construído para Portugal na sua oficina em Schiltach (Alemanha).

O Grande Órgão da Sé foi inaugurado a 4 de outubro de 1997, com um concerto por Franz Stoiber.