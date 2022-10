O “Papa da ecologia” participa em documentário. "The Letter" estreia às 17h30

O Papa Francisco é um dos protagonistas do documentário “The Letter” (A Carta), sobre a crise ecológica e as alterações climáticas, cuja ante-estreia é apresentada no Vaticano, esta terça-feira, 4 de outubro, dia de São Francisco de Assis.

O filme conta a história de vários líderes ambientalistas que viajam até Roma para falar com o Santo Padre sobre a encíclica Laudato Si e o poder da humanidade em travar a crise ambiental. Trata-se de uma produção da equipa de “Off the Fence” (vencedores de um Oscar com “My Octopus Teacher”), em estreita colaboração com o “Movimento Laudato Si”. Realizado por Nicolas Brown, vencedor de um Premio Emmy, “The Letter” contou também com a colaboração dos Dicastérios da Santa Sé para a Comunicação e para o Serviço do Desenvolvimento Humano Integral.

Este Movimento explica, numa nota divulgada à imprensa, que o documentário inclui diálogos exclusivos com o Papa e detalhes inéditos sobre a sua vida e pensamento sobre o tema.

Além de Francisco, os outros protagonistas do filme são um líder indígena da Amazónia, um refugiado e estudante do Senegal, uma jovem activista indiana e um casal de cientistas dos Estados Unidos, "em representação das vozes que, em geral, não são ouvidas na conversação global sobre o nosso planeta”.