Jornada Mundial da Juventude Lisboa desafia jovens de todo o mundo para corrida solidária.

A Fundação Jornada Mundial da Juventude (JMJ) Lisboa 2023, em parceria com o Move Sports, e com o patrocínio oficial da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa, vão promover a segunda edição da World Youth Day Global Race. Trata-se de uma corrida virtual que decorre à escala mundial entre os dias 20 e 23 de outubro de 2022.

De acordo com informação da JMJ 2023, "de forma inovadora, a corrida desafia os participantes em todo o mundo a competirem entre si, através da inscrição na plataforma ou na aplicação da WYD Global Race”. "Através da doação simbólica de 4€, a World Youth Day Global Race irá contribuir para reduzir a pegada carbónica da JMJ Lisboa 2023, através da plantação de árvores e da reflorestação de zonas que serão cedidas pelo Arouca Geopark - parceira desta edição - e geridas pela GTI – Global Tree Initiative, uma plataforma que permite registar a plantação de árvores e selecionar a causa a apoiar", pode ler-se na informação.

A WYD Global Race terminará no dia 23 de outubro, com várias corridas organizadas nos vários Comités Organizadores Diocesanos (CODs) de Portugal, ajudando a mobilizar para esta iniciativa aqueles que preferem cumprir o desafio com outros participantes.

Procurando promover a JMJLisboa2023, mas também mobilizar a população para a adoção de comportamentos saudáveis e as boas práticas ambientais, a edição de 2022 da WYD Global Race conta com o apoio da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa como patrocinadora oficial da corrida, instituição que tem por lema apoiar boas causas.