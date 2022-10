Fundação AIS. D. António Marto reza o terço pela paz com as crianças

O bispo emérito de Leiria-Fátima, cardeal D. António Marto, vai presidir, no próximo dia 18 , na Capelinha das Aparições, em Fátima, à oração do terço com as crianças, numa iniciativa que a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre (AIS) está a promover a nível internacional.

De acordo com a página da fundação "esta é a terceira vez que o cardeal D. António Marto se associa à Ajuda à Igreja que Sofre para esta ação muito concreta de promoção da oração do Terço com as crianças".

"Foi assim em 2018 e 2021 e volta a ser assim este ano, dando mais um sinal de carinho para com a Fundação AIS e a tudo o que diz respeito aos mais jovens", assinala a publicação.

A iniciativa “um milhão de crianças rezam o terço pela paz” junta todos os 23 secretariados internacionais da Fundação AIS, entre os quais Portugal, e tem vindo a ganhar uma dimensão cada vez maior de ano para ano.

Com o espectro da guerra na Ucrânia, a oração das crianças ganha, este ano, um significado muito especial.

De acordo com a página da Fundação AIS, “o que as crianças vão fazer dia 18 de outubro é pedir o dom da paz para que cessem os conflitos que existem em vários países e que são geradores de morte e de sofrimento para milhões de pessoas".