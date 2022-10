“A contas com Fátima”. Santuário propõe conversas a partir da experiência de Fátima

O Santuário de Fátima promove nos dias 13 e 27 deste mês, duas conversas informais, em ambiente digital, centradas na fé, na esperança e no amor, a partir da experiência de Fátima.

Para cada um dos encontros, marcados as 21h15, são convidados dois interlocutores que “serão desafiados a desfiar as contas da sua experiência de Fátima” e a abrir, assim, o diálogo aos participantes.

O primeiro encontro acontece no dia 13 de outubro, data em que se faz memória da última aparição da Virgem Maria, e terá como protagonistas o escritor e investigador José Rui Teixeira e o assessor de comunicação Diogo Carvalho Alves.

A segunda conversa está marcada para 27 de outubro e terá como intervenientes as irmãs Ângela de Oliveira, da Aliança de Santa Maria, e Sandra Bartolomeu, das Servas de Nossa Senhora de Fátima.

De acordo com o Santuário, a proposta, dinamizada em jeito de tertúlia na plataforma digital Zoom, procura valorizar “a partilha franca, simples e fraterna do testemunho como meio fundamental para que o amor de Deus seja conhecido e retribuído e dê frutos de amor nas relações humanas e como forma de perseverança nas virtudes teologais da fé, na esperança e no amor”.

“No mês especialmente dedicado ao Rosário e a partir de um lugar que o tem como oração sempre presente, todos aqueles que procuram crescer na fé, na esperança e no amor são convidados a tomar parte destas duas conversas informais que procurarão ajudar a reconhecer a centralidade de Deus na vida humana e a olhar e viver Fátima à luz da atualidade da sua Mensagem”, acrescenta o Santuário.

A participação é gratuita, mas requer inscrição que pode fazer aqui