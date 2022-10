Francisco quer uma Igreja unida e aberta a todos

A Rede Mundial de Oração pelo Papa divulgou mais um vídeo com o tema escolhido para o mês de Outubro: “Por uma Igreja aberta a todos”.

Para Francisco, é fundamental que a Igreja seja “um povo em caminho”, próxima de todos e que o faça em estilo sinodal.

“Trata-se de nos escutarmos uns aos outros na nossa diversidade e de abrir as portas aos que estão fora da Igreja”, explica o Papa. “Não se trata de recolher opiniões, nem de fazer um parlamento. O sínodo não é uma pesquisa; trata-se de ouvir o protagonista, que é o Espírito Santo, trata-se de oração. Sem oração, não haverá Sínodo.”

