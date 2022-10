Provedor da Misericórdia do Porto: "As instituições estão de rastos”

Essa crise não deixa de ser uma crise económica, mas é também uma crise social. E os idosos, inevitavelmente, serão as maiores vítimas deste problema. E porquê? Porque são os mais indefesos, são aqueles que precisam de mais cuidados de saúde, são aqueles que têm as suas pensões extremamente reduzidas, as suas reformas com valores perfeitamente irrisórios e estão, portanto, desarmados. Desarmados quer perante o Estado quer perante a sociedade. Por isso, temos que olhar para os idosos de uma maneira diferente. Temos que olhar para o problema demográfico que Portugal tem. Precisamos de, rapidamente, renovar o nosso tecido social.

Sobre a pandemia de Covid-19, Tavares está convicto de que deixará "uma cicatriz, a cicatriz da solidão, do medo, do isolamento”

Para António Tavares, o maior crime sobre os idosos continua a ser o do abandono, sobretudo em contexto hospitalar. "É uma das novas tarefas do CEO do Serviço Nacional de Saúde", aponta, convicto de que Fernando Araújo "poderá dar um excelente contributo nesta matéria”.

Nesta entrevista, por ocasião do Dia Internacional do Idoso, numa referência ao caso registado na misericórdia de Boliqueime, o provedor da SCMP sublinha que “em instituições como as Misericórdias ou noutras quaisquer, o maltrato a idosos não é permitido, não é aceitável, não admissível”.

O provedor da Santa Casa da Misericórdia do Porto (SCMP), António Tavares, diz que o sector social está “uma crise brutal, do ponto de vista financeiro” e afirma que “o Estado paga abaixo do preço de custo”.

A institucionalização não é a resposta. A resposta é poder ficar em casa até ao mais tarde possível. É poder ficar em casa a viver o máximo possível no seu ambiente, naquilo que as pessoas gostam e conhecem bem e, ao mesmo tempo, também permitir que as pessoas possam ter alternativas a essa institucionalização. Uma das alternativas à institucionalização é o chamado "co-housing", isto é, a habitação partilhada, onde há áreas que são comuns e áreas individuais. Isto é um conceito que ainda não chegou muito a Portugal, mas que, inevitavelmente, vai-se colocar até porque as novas gerações são mais exigentes, têm mais cultura e isso leva a que o Estado e as Instituições tenham que encontrar uma nova geração de políticas sociais vocacionadas para o envelhecimento. E o envelhecimento ativo é também fazer com que estas pessoas continuem a sentir-se cidadãos e não alguém que está à espera que chegue a morte.

Concordo. Muitas vezes isso acontece porque, por exemplo, há idosos que estão hoje a viver nos hospitais, ocupam camas que acabam por ser camas sociais e saem muito caro ao Serviço Nacional de Saúde. Há, nestes casos, claramente, uma ausência de resposta. Por outro lado, as ERPIS e o tal envelhecimento ativo que falou não podem de maneira nenhuma ser a única resposta do sistema.

O novo figurino do apoio comunitário, do apoio da União Europeia, veio ajudar a criar essas condições, porque este não é só um problema de Portugal: é um problema de toda a União Europeia. Vivemos mais tempo, temos mais esperança de vida e isso obriga a novas respostas sociais e o serviço de apoio domiciliário pode ser uma nova resposta para os cidadãos mais idosos, pode trazer valor acrescentado para eles com estas novas vertentes, onde a tecnologia ganha um papel importante.

É muito importante também que a saúde esteja com os nossos idosos e que os nossos idosos se sintam apoiados, através da ida de um enfermeiro, da ida de um médico, da ida do psicólogo. Temos estado a fazer isso nesse novo modelo de serviço de apoio domiciliário, que teve um grande sucesso. Esse sucesso passou, inclusivamente, por uma primeira fase de contratualização com as autarquias da Área Metropolitana do Porto, já que que muitos desses idosos não teriam condições financeiras para poder ter acesso a esse serviço.

O PRR, tal como acontece com qualquer fundo comunitário, é sempre muito importante. Nós, por exemplo, na Santa Casa da Misericórdia do Porto, ensaiamos um modelo novo de apoio domiciliário assente, acima de tudo, numa resposta inovadora: uma resposta que traz tecnologia. Isto é: equipamentos que estejam próximos dos idosos e que os façam sentir-se acompanhados. Que os façam sentir envolvidos na sua vida com a comunidade. Que tragam também os serviços tradicionais de apoio domiciliário.

Há que criar meios de auditoria, meios de controle, meios que envolvam entidades de certificação e entidades de qualidade. Custa dinheiro e também aí eu gostava de dizer que, muitas vezes, o Estado não é generoso com as instituições. O Estado faz um financiamento às instituições subavaliado e isso, obviamente, não permite que se encontrem depois meios para poder dar respostas a essas situações.

É evidente que sim. Ninguém está imune a isto. A Santa Casa da Misericórdia do Porto também foi alvo de alguma suspeição, mas, acima de tudo, tem que haver mecanismos de prevenção e mecanismos de auditoria permanente e isso só se ganha com qualidade, só se ganha com procedimentos preparados que obedeçam a certificações em termos de qualidade e a recursos humanos extremamente bem preparados.

O Dr. Fernando Araújo pode dar um excelente contributo nesta matéria. Conhece bem esta realidade, é alguém que tem um conhecimento desta situação e, de certeza absoluta, vai poder conciliar o papel da Saúde com o papel da Segurança Social e evitar estas situações constantes de abandono e de maus tratos que as pessoas vão sofrendo, nomeadamente aqueles que são mais incapacitantes, como idosos de elevada idade.

Exatamente por esse motivo. Ou seja, a pandemia deu o alarme e, então, o Estado arregaçou as mangas. É preciso trabalhar em rede e ver de que forma é possível a cooperação entre as instituições, a cooperação entre os vários sectores da economia social e do Estado, e isso vai ser possível agora. É uma das novas tarefas do CEO do Serviço Nacional de Saúde: é, exatamente, poder casar estas situações, poder aproximar estas pessoas e poder criar condições para que entre a Saúde e a Segurança Social haja um caminho mais estreito e que o Orçamento seja mais bem gerido, mais bem aproveitado.

A União das Misericórdias está a promover um ciclo de conferências para debater os desafios que se colocam ao setor social e a 4 de outubro o destaque irá para a experiência das instituições durante a pandemia. A Covid-19 deixou muitas marcas na vida dos mais velhos e de quem cuida deles?

A Covid-19 vai, acima de tudo, deixar uma cicatriz: a cicatriz da solidão, do medo, do isolamento. Nós tivemos uma pandemia que separou pessoas, afastou netos e avós, filhos e pais, foi muito crítica. Não tenho quaisquer dúvidas: independentemente do recurso a novas tecnologias, do recurso a outras práticas, a pandemia é algo que ninguém quer lembrar.

As grandes lições foram o cuidado com as infeções, com as más práticas, isso ficou muito interiorizado. Os níveis de higiene elevaram-se bastante nas Instituições e, acima de tudo, o apoio médico e de enfermagem. O Estado hoje está mais sensível a esses custos, a essas despesas. No passado, não foi assim. O Estado era sempre mais resistente a este tipo de comparticipações e eu penso que não se perdeu tudo, ganhou-se também alguma coisa com a pandemia: ganhou-se em solidariedade, em disponibilidade, em dedicação. Isto hoje é algo que tem um impacto brutal e vamos saber ultrapassar, naturalmente, estamos a saber fazê-lo.

Persistem muitos receios por parte dos idosos, receios que fazem com que muitos ainda se mantenham muito isolados. Qual é a experiência da Santa Casa da Misericórdia do Porto?

O receio existe. Desde logo porque as pessoas têm medo de que a Covid volte no inverno, volte nos tempos mais frios. Com os problemas de racionamento de energia, esse medo aumenta. Mas a nossa experiência mostra que as pessoas continuam a acreditar no dia de amanhã, que continuam a acreditar na bondade humana, na disponibilidade das pessoas. Hoje há a convicção de que já passou o pior, que o pior já lá está, muito para trás. A próxima fase vai ser enfrentada com mais tranquilidade. Sinceramente, as pessoas só se lembram da pandemia quando têm de colocar a máscara, para estar junto dos seus familiares. Aí é que elas se lembram.