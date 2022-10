​Pastoral do Turismo quer alargar promoção da empregabilidade a todo o país

O acordo de cooperação que dinamiza turismo religioso e promove a empregabilidade no Algarve é para alargar a todo o país, avança à Renascença o diretor nacional da Pastoral do Turismo, padre Miguel Neto.



No final do ano passado, a Diocese do Algarve assinou um acordo de cooperação com a Comissão de Coordenação de Desenvolvimento Regional do Algarve (CCDR) para a dinamização do turismo religioso, que possibilita a abertura das igrejas no Sotavento e promove a empregabilidade de pessoas portadoras de deficiência e com dificuldades de integração no trabalho.

Agora, o padre Miguel Neto revela à Renascença que se “vai tentar fazer o mesmo noutras dioceses”. “A parte pioneira foi trabalhada aqui a partir de uma iniciativa da CCDR Algarve e agora podemos abordar com outras CCDRs e outras dioceses para tentar fazer o mesmo”, revela o responsável, que vai participar no VIII Congresso Mundial da Pastoral do Turismo, em Santiago de Compostela, Espanha.

Por outro lado, a Pastoral do Turismo pretende desafiar as dioceses a desenvolver ações para promover o seu património religioso, para “lembrar a quem visita o nosso país que há muito para descobrir, para além de Fátima que é muito divulgada internacionalmente”.