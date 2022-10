​Símbolos da JMJ descem o Douro até ao Porto em barco rabelo

Os símbolos da Jornada Mundial da Juventude (JMJ 2023) chegam este sábado à tarde ao Porto através do Rio Douro, numa viagem fluvial que recria as antigas e perigosas descidas dos barcos rabelo carregados de pipas de vinho do Porto em direção às caves de Vila Nova de Gaia.



A chegada da cruz peregrina e do ícone mariano “Salus Populi Romani” está prevista para cerca das 18h00.

O diretor do Secretariado Diocesano da Pastoral da Juventude do Porto (SDPJ), padre Jorge Nunes, diz à Renascença que o objetivo é aliar a importância do rio na vida das pessoas à relevância dos símbolos da JMJ.

“Quisemos recriar essas viagens de tanta gente que fez essa navegação, desde a Diocese de Vila Real, desde o Alto Douro, até às caves de vinho do Porto. E sentimos que podíamos aproveitar este rio Douro e também um barco rabelo para fazer com que estes símbolos da JMJ pelo seu simbolismo e importância, por aquilo que também nos diz muito o rio Douro e as nossas tradições pudessem então chegar à nossa diocese e pudesse depois chegar à Igreja Mãe de todos nós, à catedral”, relata.