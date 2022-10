Abusos sexuais. Arquidiocese de Braga pede perdão às vítimas de padre de Joane

A Arquidiocese de Braga emitiu, este sábado, um comunicado sobre o cónego Manuel Fernando Sousa e Silva, que, nos últimos dias, foi acusado de abuso sexual por vários homens e mulheres.

Na missiva, a Arquidiocese pede “perdão pelo sofrimento causado por estes acontecimentos”.O sacerdote tem 90 anos, e os alegados abusos terão sido praticados no início da década de 80, apurou a Renascença.



“A comunidade paroquial tem sido sujeita a uma forte exposição mediática que reaviva memórias dolorosas, mas que contribui para trazer à luz factos que nunca deveriam ter acontecido. Reconhecemos que, neste caso, a Igreja falhou no seu dever de proteger os mais frágeis e vulneráveis, diz ainda.

Em 21 de novembro de 2019, chegou à Comissão de Proteção de Menores e Adultos Vulneráveis da Arquidiocese de Braga (CPMAV) uma denúncia por parte de uma vítima, relatando ter sofrido abuso sexual por parte do referido sacerdote. A vítima mencionou a existência de outras vítimas, reconhece a Arquidiocese.

“Dentro dos limites das suas competências, a Comissão diligenciou no sentido de identificar estas e outras possíveis vítimas, mas sem sucesso. Dois anos mais tarde, chegou à Comissão mais uma denúncia. Ambas as vítimas foram acolhidas e acompanhadas pela CPMAV. Confrontamo-nos, agora, com o elevado número de casos relatados pela Comunicação Social”, conta.