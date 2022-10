A Presidência da República confirmou, esta manhã, à Renascença que recebeu uma denúncia visando D. José Ornelas. De acordo com jornal "Público" deste sábado, o bispo de Leiria-Fátima e presidente da Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) está a ser investigado pelo Ministério Público por alegada “comparticipação em encobrimento” de casos de abusos sexuais.



De acordo com o diário, a denúncia refere-se a um caso de 2011 e envolve crianças acolhidas num orfanato dirigido pelo padre dehoniano Luciano Cominotti, na província moçambicana da Zambézia. Na altura, perante os relatos de um aluno sobre alegadas situações de abuso contra crianças, no Centro Polivalente Leão Dehon, o professor português João Oliveira contactou D. José Ornelas, então superior geral da congregação.

Em comunicado divulgado ao final da manhã deste sábado, a Conferência Episcopal Portuguesa (CEP) indica que quando, em 2011, D. José Ornelas, então superior geral dos Padres Dehonianos, “recebeu informações relativas a possíveis abusos cometidos no Centro Polivalente Padre Leão Dehon, na cidade de Gurué, em Moçambique”, deu, “imediatamente indicações para que estas suspeitas fossem investigadas pelas competentes autoridades locais da Congregação, as quais não encontraram nenhuma evidência de possíveis abusos”.

“Posteriormente, quer a Procuradoria Geral de Moçambique, quer a Procuradoria italiana de Bergamo, em Itália, onde residia um dos sacerdotes visados (cuja nacionalidade é italiana), investigaram detalhadamente todas as situações e arquivaram essas mesmas investigações, ilibando o missionário dehoniano em questão”, prossegue o comunicado.

O comunicado da CEP diz ainda que, “passados todos estes anos”, o bispo “foi surpreendido com a informação, que lhe foi prestada por uma pessoa ligada aos meios de comunicação, que decorre uma investigação na Procuradoria Geral da República a seu cargo, sem que, até ao momento, tenha recebido qualquer notificação e cujo conteúdo desconhece”.

“O Presidente da CEP declara todo o seu interesse em que qualquer caso pendente seja investigado e esclarecido, declarando-se disponível para toda a colaboração a fim de que esse objetivo seja conhecido.”

No texto, D. José Ornelas “reafirma, ainda, o seu compromisso de total colaboração para que, quer na Igreja, quer na sociedade civil, todo e qualquer abuso de menores seja investigado e que se tomem todas as medidas necessárias para que estas situações dramáticas sejam clarificadas. A Igreja tem a missão de proteger os mais frágeis e permitir que cada pessoa possa desenvolver-se, desde a mais tenra idade, num ambiente seguro e acolhedor”.

"Não sinto que tenha existido negligência da minha parte”

Ao "Público", o atual bispo de Leiria Fátima garantiu que, perante a denúncia feita pelo docente, cumpriu “com toda a sinceridade com os procedimentos adequados”.



“Não tenho conhecimento formal dessa denúncia. Não sinto que tenha existido negligência da minha parte”, afirmou.

A Presidência da República confirmou à Renascença que, perante a queixa apresentada pelo professor João Oliveira, remeteu a mesma à Procuradoria-Geral da República - como sempre faz em casos semelhantes, adiantou ainda o chefe da Casa Civil da Presidência da República, Fernando Frutuoso.

Além da situação alegadamente ocorrida em Moçambique, o jornal "Público" escreve ainda que a denúncia recebida plas autoridades portuguesas refere uma outra situação em Portugal, sem adiantar qualquer outra informação.



Contactada pela Renascença, a Província Portuguesa dos Dehonianos diz desconhecer de que caso se trata, reafirma total disponibilidade para colaborar com a Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais contra Crianças na Igreja Católica e com as autoridades. A congregação diz ainda rever-se nas declarações de D. José Ornelas.

A Renascença tentou contactar o bispo D. José Ornelas, a CEP, a Procuradoria-Geral da República, o Ministério Público, a diocese de Leiria Fátima e a Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais contra crianças na Igreja Católica, mas não foi possível obter mais esclarecimentos até ao momento.



[notícia atualizada às 12h00 com comunicado da CEP]