Papa Francisco diz que desporto é “aliado formidável para construir a paz”

O Papa Francisco encerrou esta sexta-feira a Conferência internacional “Desporto para todos”, organizada pelo Vaticano, com o objetivo de promover a dimensão social e inclusiva do desporto na sociedade, especialmente com espírito cristão.

A iniciativa contou com o apoio dos Comités Olímpico e Paralímpico internacionais e foi organizada pelo Dicastério dos Leigos, Vida e Família e também pelo Dicastério para a Cultura e a Educação, agora presidido pelo Cardeal Tolentino de Mendonça, que já marcou presença nesta sessão de encerramento.

Vários atletas, instituições e organizações desportivas e intergovernamentais participaram nesta conferência de dois dias que valorizou a capacidade da prática desportiva em gerar comunidade e ajudar a superar a cultura do descarte e a lógica do negócio.

“Assim como os membros formam um corpo, também os jogadores formam uma equipa e as pessoas formas uma comunidade”, disse Papa.

Neste sentido, acrescentou, “o desporto pode ser um símbolo de unidade para uma sociedade, uma experiência de integração, um exemplo de coesão e uma mensagem de concórdia e de paz”.

No atual contexto de guerra e violência, Francisco deixou um apelo: “Hoje precisamos muito de uma pedagogia de paz, de fazer crescer uma cultura de paz a partir das relações interpessoais quotidianas, para chegar à paz entre os povos e as nações”.

Para o Santo Padre, “o mundo do desporto transmite unidade e coesão”, podendo “tornar-se um aliado formidável para construir a paz”.

No final da sessão, o Papa Francisco assinou uma Declaração sobre a responsabilidade do Desporto como bem educativo e social, pedindo uma prática “coesa, acessível e adaptada” a cada pessoa.