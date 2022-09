​Padre Cruz. "Até os não católicos o tinham como Santo"

“O padre Cruz dizia que eram 'obras de Nosso Senhor'”. E houve muitas. Numa delas “estava a distribuir pão, ele próprio, aos pobres, e a mãe que estava junto dele disse-lhe 'olha que o pão não vai chegar, a fila é muito grande, vieram muitos'. Mas ele disse 'fica sossegada, Deus sabe remediar estas coisas’. E, de facto, deu o pão, voltou a dar, deu mais e ainda sobrou. Parece que houve ali uma multiplicação de pães”, conta o padre Dário, que lembra um dos muitos exemplos de cura. “Durante a visita uma família, pediram-lhe que fosse ver uma doente que estava para morrer, ele impôs-lhe as mãos e disse 'fiquem sossegados que ela não morrerá. E não morreu".

De acordo com o vice-postulador da causa de canonização do padre Cruz, no processo – que já foi enviado para Roma, e aguarda luz verde do Vaticano - foi reunida muita informação e testemunhos, mas “os milagres que dizem ter havido durante a vida não contam”.

“Só algum milagre por sua intercessão, feito após a sua morte, pode ser analisado por médicos e pela Santa Sé, e só depois é que poderá vir a canonização”, explica o padre Dário, que lembra que o Papa “pode dispensar o milagre e canonizá-lo na mesma, como já fez noutros casos”. Resta esperar.

Este responsável admite que gostava que a vinda do Papa a Portugal no próximo ano, para a JMJ de Lisboa, trouxesse uma surpresa relativamente ao processo. “Eu gostava, mas não sei se vai trazer. Pode ser que sim. Quem dera!”. De uma coisa tem a certeza: a vida do padre Cruz devia servir de exemplo para a Igreja de hoje.