Papa quer uma comunicação que favoreça um desarmamento integral do ódio

“Falar com o coração” (Veritatem facientes in caritate) é tema escolhido pelo Papa para o 57.º Dia Mundial das Comunicações Sociais do próximo ano.

Uma nota divulgada, esta quinta-feira, pelo Vaticano, explica que “falar com o coração significa ‘dar razão da esperança que está em nós’ (cf. 1 Pt 3, 14-17) e fazê-lo com mansidão, usando o dom da comunicação como ponte e não como muro”.

A nota adianta que “num tempo marcado - mesmo na vida eclesial - por polarizações e debates exasperados que exacerbam as almas, somos convidados a ir contra a maré”.

O Papa convida os comunicadores e profissionais dos media a “não ter medo de afirmar a verdade, às vezes incómoda, que encontra o seu fundamento no Evangelho”, mas sem separar este anúncio “de um estilo de misericórdia, de participação sincera nas alegrias e sofrimentos do homem do nosso tempo”.

A Santa Sé reafirma que, “no contexto dramático de conflito global, a emergência de uma comunicação não hostil é ainda mais necessária”. A aposta passa por uma comunicação aberta ao diálogo com o outro, que favoreça um "desarmamento integral” e se esforce por “desmantelar a ‘psicose de guerra’ que espreita nos nossos corações”.

O tema escolhido para 2023 (Falar com o coração) também está “idealmente ligado ao de 2022 (Ouvir com o ouvido do coração) e quer fazer parte do caminho que levará toda a Igreja à celebração do Sínodo de outubro de 2023”.