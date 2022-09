"Fora de questão". Instituto Nobel não tem competência para retirar prémio da paz a D. Ximenes Belo

O Instituto Nobel da Noruega assegura que está "fora do âmbito de competências do Comité" retirar o Nobel da Paz a Ximenes Belo, suspeito de abusos sexuais de menores, e escusou-se a comentar o caso.

"O Comité [do Nobel] muito raramente comenta o que um laureado com o Prémio da Paz pode fazer ou dizer nos anos após receber o prémio ou sobre o que um laureado pode ter feito no passado sem relação com o seu esforço premiado", afirmou Olav Njølstad, diretor do Instituto Nobel norueguês, em Oslo.

"Em geral, está também fora do âmbito de competências do Comité retirar um prémio uma vez atribuído. Os estatutos da Fundação Nobel excluem esta opção", acrescentou Njølstad.

O jornal holandês De Groene Amsterdammer publicou na quarta-feira testemunhos de alegadas vítimas de abusos sexuais, quando eram menores, crimes que terão sido cometidos durante vários anos pelo bispo timorense, enquanto administrador apostólico de Díli.

O Vaticano anunciou hoje ter imposto sanções disciplinares ao bispo timorense Ximenes Belo nos últimos dois anos, após alegações de que teria abusado sexualmente de menores no seu país nos anos 1990.

Em comunicado, o porta-voz do Vaticano disse que o gabinete que lida com casos de abuso sexual recebeu alegações "sobre o comportamento do bispo" em 2019 e, no prazo de um ano, tinha imposto sanções.

Estas sanções incluem limites aos movimentos do bispo e ao exercício do seu ministério, bem como a proibição de manter contactos voluntários com menores ou com Timor-Leste.

D. Carlos Ximenes Belo, laureado com o Nobel da Paz em 1996, é hóspede há vários anos da Província Portuguesa da Congregação Salesiana em Portugal.

Estas medidas iniciais impostas pelo Vaticano foram "modificadas e reforçadas" em novembro de 2021 e em ambas as ocasiões Ximenes Belo aceitou formalmente o castigo, acrescentou o comunicado de Matteo Bruni.