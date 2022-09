​Visita histórica do Papa ao Bahrein anunciada para novembro

O Vaticano confirmou esta quarta-feira que o Santo Padre vai ao Bahrein entre 3 e 6 de novembro deste ano. O diretor da Sala de Imprensa revelou que o Papa acolheu o convite das autoridades civis e eclesiais e que visitará as cidades de Manama e Awali por ocasião do Fórum Bahrein para o Diálogo "Oriente e Ocidente para a Coexistência Humana" (“East and West for Human Coexistence”).



Para já não foram adiantados mais detalhes da visita, cujos preparativos já tinham sido anunciados no regresso da recente viagem do Papa ao Cazaquistão, onde participou num congresso dos principais lideres religiosos a favor da paz.

Francisco será o primeiro Papa a visitar este país no Golfo Pérsico. Além da capital, Manama, o destaque será a cidade de Awali, onde, a 10 de dezembro de 2021, foi consagrada uma catedral dedicada a Nossa Senhora da Arábia, padroeira do Golfo Pérsico, única catedral católica naquela zona esmagadoramente muçulmana.

No dia em que esta catedral foi inaugurada, o enviado do Papa, Cardeal Luís Antonio Tagle, Prefeito para a Evangelização dos Povos, entregou uma carta de Francisco ao rei do Bahrein, Hamad bin Isa al Khalifa. O seu conteúdo não foi revelado mas, em resposta, o soberano expressou o “seu grande desejo de um dia ver o Pontífice no Bahrein”, reiterando “sua intenção de favorecer uma abertura cada vez maior do país às pessoas que não seguem a religião muçulmana”.

Neste país de maioria xiita, tem sido constante o interesse do rei pelas necessidades da comunidade católica local, apesar de minoritária.