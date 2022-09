Porto “abre os braços para acolher os símbolos” da Jornada Mundial da Juventude

O Secretariado Diocesano da Pastoral da Juventude (SDPJ) do Porto, prepara-se para receber os símbolos das Jornadas Mundiais da Juventude (JMJ), a partir de 1 de outubro, num encontro que “a diocese do Porto não mais esquecerá este dia com a chegada a cruz peregrina e o ícone mariano ‘Salus Populi Romani’”.

Na sua página, na Internet, o secretariado informa que os símbolos vão descer de barco o rio Douro, desde o Peso da Régua até à Ribeira do Porto, e que depois “os símbolos da JMJ serão entregues pela diocese de Vila Real à diocese do Porto”, numa viagem que terá início pelas 10h00, com ao cais da Ribeira prevista para as 18h15.

“É grande a expectativa entre os jovens que se estão a mobilizar nas suas paróquias e também nas redes sociais publicando e partilhando vídeos motivacionais para a vivência da JMJ e para a peregrinação dos símbolos na diocese. Os jovens querem receber os símbolos em festa”, pode ler-se.

No final de tarde de sábado, dia 1 de outubro, a cruz e o ícone mariano sobem da Ribeira até à Sé do Porto, naquela que será a primeira etapa da peregrinação dos símbolos JMJ no Porto, coincidindo com o “Ora Arranca”, uma a atividade de início de ano dos jovens da diocese. Pelas 21h30 realiza-se uma vigília de oração no Terreiro da Sé do Porto.

Quanto ao percurso fluvial, os símbolos JMJ partem do Peso da Régua pelas 10h00, com passagem por diversos locais: Ponte da Ermida – 11h24; Aregos – 11h55; Mosteirô – 12h21; Barragem do Carrapatelo – 12h55; Convento de Alpendurada – 14h23; Cais de Bitetos – 14h34; Praia do Castelo – 14h37; Ponte Hintze-Ribeiro – 14h53; Cais de Midões – 15h12; Rio Mau/Pedorido – 15h34; Praia de Melres – 15h50; Praia da Lomba – 15h55; Cais do Pé de Moura – 16h12; Porto Carvoeiro – 16h24; Cais da Lixa – 16h40; Barragem Crestuma-Lever – 16h45; Praia de Crestuma – 17h17; Praia de Zebreiros/Praia de Arnelas – 17h24; Foz do Sousa – 17h35; Areinho de Avintes/Gramido – 17h54; Ponte do Freixo – 18h11; Cais da Ribeira – 18h15.

Os símbolos da JMJ vão peregrinar na diocese do Porto até 30 de outubro, sendo depois entregues à diocese de Setúbal.

A cruz da JMJ foi entregue pelo Papa João Paulo II aos jovens em abril de 1984 e marcou o início de uma peregrinação da juventude de todo o mundo. No ano 2000, o mesmo pontífice confiou aos jovens uma cópia do ícone de Nossa Senhora “Salus Populi Romani”.

A JMJ nasceu por iniciativa do Papa São João Paulo II, após o sucesso do encontro promovido em 1985, em Roma, no Ano Internacional da Juventude.