Papa une-se aos Comités Olímpico e Paralímpico para pedir "desporto para todos"

O Papa Francisco vai assinar esta sexta-feira uma ‘Declaração sobre o Desporto’, proposta pelo Vaticano e apoiada pelos Comités Olímpico e Paralímpico internacionais, pedindo uma prática “coesa, acessível e adaptada” a cada pessoa.

A declaração surge no contexto da conferência internacional ‘Desporto para todos’, que a Santa Sé promove entre quinta e sexta-feira, envolvendo instituições e organizações desportivas e intergovernamentais.

“O objetivo é promover a dimensão social e inclusiva do desporto na sociedade, especialmente quando encerra um espírito autenticamente cristão”, assinala uma nota divulgada pelo Dicastério para a Cultura e a Educação.

O evento, que conta ainda com a organização do Dicastério dos Leigos, Vida e Família (Santa Sé), quer ser “uma resposta ao incentivo do Santo Padre a um desporto socialmente responsável e os seus apelos para promover o desporto como meio de crescimento humano, educacional e espiritual”.

A cimeira, com a participação de antigos atletas, chama Igreja e sociedade a “trabalhar pela integração das pessoas por meio do desporto, especialmente pessoas com deficiência” e refugiados.

A Santa Sé quer ainda levar os organismos esportivos a “reduzir a divisão que existe entre o desporto profissional e o amador, para que não se perca o sentido de jogo, camaradagem e gratuidade”.

O encontro no Vaticano vai ter intervenções de Thomas Bach, presidente do Comité Olímpico Internacional; Filippo Grandi, alto-comissário das Nações Unidas para os Refugiados; e Andrew Parsons, presidente do Comité Paralímpico Internacional.

Esta manhã, na Praça de São Pedro, Francisco recebeu a delegação da ‘Athletica Vaticana’ que participou pela primeira vez no Campeonato Mundial de Ciclismo, em estrada, que decorreu na Austrália.

O ciclista Rien Schuurhuis, que fez a prova de fundo, com as cores do Vaticano, cumprimentou o Papa, após a audiência geral, acompanhado pelos outros representantes da Santa Sé, que se reuniram em Sidney com uma delegação da comunidade aborígene australiana.