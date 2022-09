Imprensa holandesa divulga alegados abusos sexuais cometidos por D. Ximenes Belo

O jornal holandês “De Groene Amsterdammer” publicou esta quarta-feira testemunhos de alegadas vítimas de abusos sexuais cometidos, quando eram menores, durante vários anos, pelo ex-administrador apostólico de Díli e Nobel da Paz D. Carlos Filpe Ximenes Belo.

Na sua edição "online", o jornal explica ter ouvido várias vítimas e vinte pessoas com conhecimento do caso, incluindo "individualidades, membros do Governo, políticos, funcionários de organizações da sociedade civil e elementos da Igreja".

"Mais de metade das pessoas pessoalmente conhecem uma vítima dos abusos e outros têm conhecimento do caso. O ‘De Groene Amsterdammer’ falou com outras vítimas que recusaram contar a sua história nos media", refere a jornalista Tjirske Lingsma.

"O Paulo e Roberto", as duas alegadas vítimas entrevistadas para o artigo, "conhecem outras vítimas", refere o jornal, um dos principais semanários do país.

O jornal holandês refere que os alegados abusos terão começado ainda antes de Ximenes Belo ser nomeado bispo, quando ainda era superior nos Salesianos de Dom Bosco, e Díli, na década de 1980.

Os timorenses citados no artigo referem alegados abusos cometidos na década de 1990. Hoje com 42 anos, Paulo, como uma das vítimas é identificado, alega que quando ainda era menor foi alvo de abusos sexuais na casa de Ximenes Belo, a troco de dinheiro.

O jornal explica ainda que as primeiras investigações a este alegado abuso remontam a 2002, quando um timorense denunciou que o seu irmão era vítimas de abusos.

Em novembro desse ano, Ximenes Belo anunciou a sua resignação do cargo, alegando, problemas de saúde e a necessidade de um longo período de recuperação.

A Renascença tentou contactar vários responsáveis da Igreja de Timor e o próprio D. Ximenes Belo, 74 anos, até agora sem sucesso.

Antes de ser nomeado bispo D. Carlos Filipe Ximenes Belo era sacerdote salesiano e passou a viver emPortugal quando deixou a diocese de Dili. Ao que apurámos, neste momento, encontra-se a residir na região de Lisboa, mas já não numa casa salesiana.

Contactada pela Renascença, a Província Portuguesa dos Salesianos não quis comentar as notícias vindas agora a público, remetendo eventuais explicações para a Nunciatura Apostólica, e sublinhando que D. Ximenes já não pertence à congregação, o que acontece sempre nestas circunstâncias: um bispo deixa de dever obediência à instituição religiosa a que está ligado.

A Renascença tentou contactar até agora sem sucesso vários responsáveis da Igreja de Timor, bem como o próprio D. Ximenes Belo.

Também contactada pela Renascença, fonte judicial portuguesa que trabalhou no aparelho de justiça timorense assegura não ter conhecimento de qualquer inquérito judicial durante a primeira década do séc. XXI.