Igreja alerta para catástrofe humanitária no Paquistão

O Paquistão continua a viver dias difíceis em consequência das inundações que afetaram o país. Estima-se que um em cada sete paquistaneses tenham sido afetados de alguma forma com as cheias, que já foram classificadas como “as piores” da história do Paquistão.

Com os níveis das águas a começarem a baixar, as autoridades deparam-se com outras emergências, nomeadamente o combate à fome e às epidemias. E de acordo com a Fundação AIS, que cita três responsáveis católicos do país, a Igreja católica está na linha da frente desse combate.

“A dengue e a cólera estão a espalhar-se. Os hospitais estão sobrecarregados e estão a mandar as pessoas embora”, referiu o arcebispo Benny Travis, de Karachi, situada no sul do Paquistão, afirmando que o país está perante uma catástrofe humanitária.

O arcebispo mostrou-se também alarmado com relatos de que as farmácias poderão estar a reter o fornecimento de medicamentos, elevando assim os preços.

Já o bispo de Hyderabad, D. Samson Shukardin, alertou que à medida que o inverno se aproxima, a fome torna-se uma ameaça real, principalmente nas áreas rurais que foram mais afetadas.

“As regiões remotas não estão protegidas contra inundações, apenas as grandes cidades”, apontou, acrescentando que “90% da minha diocese está inundada devido à chuva intensa. Muitas igrejas, casas paroquiais e escolas foram danificadas pelas chuvas. As pessoas ficaram [na condição de] sem-abrigo e famintas, além das famílias que sofrem pela perda dos seus entes queridos”, referiu o bispo de Hyderabad, citado pela fundação pontifícia.