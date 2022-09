Oito jesuítas terão cometido abusos nos últimos 70 anos

Entre 1950 e 2022 - arco temporal em que decorreu a recolha de informação interna - , oito jesuítas, todos eles já falecidos, são suspeitos de terem abusado de crianças e jovens. O caso mais recente remonta à décade de 90. A informação foi adiantada esta segunda-feira à Renascença pela Coordenadora do Serviço de Proteção e Cuidado de Menores e Adultos Vulneráveis da Companhia de Jesus.

"Reconhecemos que seguramente houve abusos na Companhia de Jesus", mas "o número de vítimas não é possível apurar", adianta Sofia Marques. As vítimas, de ambos os sexos, tinham idades entre os 9 e os 16 anos. A maioria das situações terá ocorrido em ambiente escolar e envolvendo alunos dos colégios jesuítas, admitindo-se que "os abusos possam ter ocorrido em maior escala".

A maior parte das situações não foram conhecidas à data da prática dos factos, mas os dados agora recolhidos, garante a mesma responsável, foram enviados à Comissão Independente para o Estudo dos abusos Sexuais Contra as crianças na Igreja Católica, liderada pelo pedopsiquitra Pedro Strecht.

As situações foram apuradas no âmbito do Serviço de Escuta criado em novembro de 2021 para "acolher, escutar e ajudar possíveis vítimas de abuso sexuais" nas diversas obras dos jesuítas, e que integra o Serviço de Proteção e Cuidado de Menores e Adultos Vulneráveis que já existe desde 2017 e está presente em todas as organizações da Companhia de Jesus.



