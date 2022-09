Novo cargo do cardeal Tolentino Mendonça no Vaticano é "orgulho" para a Madeira

A Diocese do Funchal e o presidente da Assembleia da Madeira manifestaram hoje o “orgulho” da região pela nomeação do cardeal José Tolentino Mendonça, nascido no arquipélago, para Prefeito do novo Dicastério para a Cultura e Educação da Cúria Romana.

“É um orgulho para a nossa região ver um dos seus filhos a servir o Papa nesta grande responsabilidade ao serviço do anúncio do Evangelho”, lê-se numa nota publicada na página online da Diocese do Funchal.

Na curta mensagem, a diocese e o bispo do Funchal, Nuno Brás, “saúdam o Cardeal Tolentino Mendonça pela nomeação para Prefeito do Dicastério da Cultura e Educação no Vaticano e desejam as maiores felicidades”.