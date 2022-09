Nomeação de Tolentino Mendonça enche de orgulho e alegria reitora da Católica

A reitora da Universidade Católica Portuguesa (UCP) congratulou-se esta segunda-feira com a nomeação do cardeal D. José Tolentino Mendonça para prefeito do novo Dicastério para a Cultura e Educação da Santa Sé.

Em declarações à Renascença, Isabel Capeloa Gil, não escondeu a satisfação por irem continuar a trabalhar juntos, até porque também preside atualmente à federação internacional das universidades católicas.

“É um enorme orgulho e uma alegria! Trabalhámos em conjunto durante vários anos, partilhámos dois gabinetes juntos, conhecemo-nos bem e admiro muito a forma de trabalhar e pensar do D. José Tolentino Mendonça. É uma enorme alegria podermos continuar a trabalhar, não só no que diz respeito à universidade católica, que enquanto instituição de ensino superior católico é tutelada por este Dicastério, mas também no âmbito da Federação Internacional das Universidades Católicas, de que agora sou presidente”, afirma.

Isabel Capeloa Gil destaca a importância do novo organismo que resulta da reforma da Cúria, promovida pelo Papa Francisco, e vai agregar tudo o que até agora dependia da Congregação da Educação Católica e do Conselho Pontifício para a Cultura.

“É uma área particularmente importante. Para nós, Universidade Católica, porque vai tutelar tudo o que são instituições educacionais católicas em todos ciclos de estudo, até às universidades, para além de todo o acervo e todas as políticas de cultura. Diria que é quase uma mega-Dicastério que junta duas áreas de particular importância para a ação da Santa Sé", refere a reitora da UCP, que não tem dúvidas de que o cardeal português, com quem trabalhou tão de perto, é mesmo “a figura ideal” para ser o novo “ministro” da educação e cultura do Vaticano.