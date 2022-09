Marcelo expressa “profundo regozijo” com novo cargo de D. Tolentino Mendonça

O Presidente da República expressou esta segunda-feira “profundo regozijo” pela nomeação de D. José Tolentino Mendonça como prefeito do novo Dicastério para a Cultura e a Educação, enaltecendo o “exemplar percurso de fé” e “vulto maior da cultura portuguesa”.

“O Presidente da República manifesta o mais profundo regozijo pela nomeação, pelo Santo Padre, do cardeal dom José Tolentino de Mendonça para prefeito do novo Dicastério para a Cultura e Educação do Vaticano, expressando o reconhecimento do homem com um exemplar percurso de fé e vulto maior da cultura contemporânea, promovendo sempre o diálogo com a densidade espiritual, intelectual e humana por todos testemunhado”, lê-se numa mensagem da Presidência da República.

Na nota, Marcelo Rebelo de Sousa assume-se “amigo e admirador de longos anos”, apresenta calorosos cumprimentos e “destaca o permanente ‘facilitador de encontros’”, como D. Tolentino de Mendonça se definiu.

“O Chefe do Estado em seu próprio nome e em nome de todos os portugueses deseja as maiores venturas para o exercício de tão relevantes funções”, conclui-se na mensagem publicada na página oficial da Presidência da República na internet.