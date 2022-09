Ala pediátrica do São João e Centro Materno Infantil do Norte recebem 75 mil euros

O Prémio D. António Francisco dos Santos 2020 foi atribuido a duas instituições - ao Centro Hospitalar Universitário de São João, pelo projeto da ala pediátrica; e ao Centro Materno Infantil do Norte, integrado no Centro Hospitalar do Porto - depois de dois anos de espera, por causa da pandemia.



O valor do prémio ascende a 75 mil euros, doados pela Associação Comercial do Porto, Irmandade dos Clérigos e Santa Casa da Misericórdia do Porto.

O presidente da Associação Comercial do Porto, Nuno Botelho, fala "num dos maiores prémios monetários distribuídos em Portugal".

As instituições premiadas "distinguiram-se num período difícil de pandemia", acrescenta Botelho.

O presidente da Associação Comercial do Porto lembra D. António Francisco como um "homem que cuidava, um homem que tratava, era um homem que não deixava ninguém para trás" e por isso o objetivo é "fazer isso mesmo, não deixar ninguém para trás".

Já o provedor da Santa Casa da Misericórdia, António Tavares, espera que os 75 mil euros tenham "como destino ajudar os mais jovens".

Este prémio salienta a "inovação de cuidados de saúde que vão para além do trabalho", nas palavras do presidente da Irmandade dos Clérigos, padre Manuel Fernando.

Com o trabalho destas instituições de saúde, o sacerdote salienta a esperança de um futuro melhor para os doentes e para a sociedade. Manuel Fernando afirma que "quem não é fiel nas coisas pequenas, também não é fiel nas coisas grandes" e acrescenta que é na "pequenez dos gestos do dia a dia que se vão fazendo coisas grandes" pelos doentes e pelas famílias.

"D. António Francisco dos Santos é um humanista". É desta forma que o presidente do Centro Hospitalar do Porto, Paulo Barbosa, recorda o antigo bispo.

O presidente do Conselho de Administração do Centro Hospitalar Universitário São João, Fernando Araújo, agradece o prémio atribuido e diz que representa "D. António Francisco dos Santos e todo o humanismo e dignidade".

Fernando Araújo, que acaba de ser nomeado director executivo do SNS, não quis, apesar da insistência dos jornalistas, pronunciar-se sobre o assunto.