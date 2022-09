"Precisamos de trabalhar no sentido da coesão social" para erradicar xenofobia

Neste dia em que a Igreja celebra o Dia Mundial do Migrante e do Refugiado, a diretora da OCPM refere que "o Papa Francisco com os seus gestos diz-nos que é possível fazer diferente" e condena aqueles responsáveis que usam a defesa dos valores cristãos como justificação para fechar fronteiras.

O Afeganistão mais ou menos, mas ainda permanecem. Tenho ecos de dioceses que deixaram a questão dos refugiados, por exemplo, para as autarquias e, enquanto Igreja, ficaram com os afegãos.

Um dos momentos de tristeza neste movimento todo foi quando, nas fronteiras, sentimos que houve pessoas que ficaram para trás porque não eram identificadas como as vindas da Ucrânia, apesar de estarem lá a estudar e precisarem exatamente do mesmo acolhimento.

Este movimento foi extraordinário em termos de resposta, nomeadamente da sociedade civil e até dos próprios Estados, que se mobilizaram e criaram respostas, se calhar em tempo recorde. Quem está no terreno surpreendeu-se também com a rapidez da resposta. Aquilo que nós pedimos é que algumas dessas respostas sejam fixadas e alargadas a outras nacionalidades. É isso que é preciso trabalhar.

Há. Porque nós somos humanos e existe o medo, o medo do desconhecido. Quem trabalha diariamente com migrantes e refugiados consegue estar mais disponível para escutar as histórias, para ver estes irmãos e reconhecer o sentido da fraternidade. Quem não está habituado, quem não conhece esta realidade deixa-se mais facilmente contagiar pelo medo, o medo do desconhecido. Portanto, temos mesmo de trabalhar para que ninguém fique excluído.

Mas significa que estão atentas. Eu sei que esse trabalho não é muito divulgado, mas as polícias estão atentas para investigar e para acompanhar. Temos outras dificuldades que passam por reconhecer que, de facto, as pessoas estão a ser vítimas de tráfico. Mas há polícias atentas e a especializar-se nesta área.

Eu acho que existe, que está a crescer, nomeadamente a nível da Igreja, nós também temos orientações pastorais contra o tráfico humano. Mas é esta necessidade de crescer no trabalho em rede para combater as redes de tráfico. O ter apanhado 38 pessoas em Paris significa que as polícias estão a trabalhar em rede.

Não é só Portugal que está vulnerável e atrativo. Infelizmente, sempre que existe esta situação, estas situações de guerra, temos redes muito atentas para explorar. Nós ouvimos isto com os deslocados da Ucrânia e soubemos que havia pessoas ali nas fronteiras prontas a desviá-las do país de destino seguro. Prontas para explorar. Isto fez com que as autoridades se mobilizassem, trabalhassem em rede e estivessem muito mais atentas.

A questão da empatia maior, quanto mais distante mais longe do coração. A proximidade, por exemplo, com Moçambique, em que existem laços históricos e a questão da língua comum, e em que temos moçambicanos entre nós que contribuíram para esta aproximação. Com o Afeganistão não temos tantos laços culturais e sei que, a nível da União Europeia, sempre houve muito mais desconfianças em relação ao povo do Afeganistão e, portanto, a dificuldade de acolhimento a esse povo.

Também temos orientações pastorais para estes deslocados internos. É uma realidade que Portugal, por exemplo, conhece menos, mas há países que lidam com isto, com esta realidade. E temos de nos aproximar, estar disponíveis para a questão do acolhimento e escutar a voz do bispo, porque de facto, por estar mais longe, pode ficar mais facilmente esquecido. Estas pessoas continuam a precisar do nosso apoio, nomeadamente a nível do desenvolvimento de outras regiões, para que possam acolher. O deslocamento interno acontece dentro das fronteiras do próprio país e é uma questão também de desenvolver as freguesias vizinhas -digamos assim- para que possam acolher e que não vivam a tensão.

Há poucos dias, aquando da sua deslocação a Portugal, o bispo de Pemba alertava para o esquecimento da realidade dos deslocados internos. Serão, nesta altura, de acordo com as suas palavras, cerca de um milhão. por causa dos ataques terroristas. Esta é outra realidade que exige a ação da comunidade internacional e também das comunidades católicas?

Precisamos de trabalhar os discursos e precisamos de trabalhar no sentido da coesão social, porque se as pessoas sentirem que não há desigualdade, se as pessoas sentirem que a justiça funciona para todos, estes discursos não têm lugar. Portanto, é preciso trabalhar ao nível da aplicação das políticas. Não basta só ter políticas boas no papel. É preciso, realmente, pô-las em prática e ir trabalhando as mentalidades aos diferentes níveis.

Mas quando vemos que certas ideologias que defendem esses discursos xenófobos têm tendência a crescer, inclusivamente do ponto de vista político no nosso país, isso significa que não se tem feito tudo ao nível do descodificar desses dis cursos?

Também. Passa por reconhecer que crescemos como sociedade, culturalmente e socialmente, economicamente. Passa por perceber que, como Igreja, crescemos espiritualmente e crescemos nesta capacidade de nos relacionarmos com todos e de dialogar com todos e de construir projetos conjuntos. Passa por esta capacidade de crescer.

É possível identificar não só em Portugal, mas também na Europa. Infelizmente. Eu creio que, nestes discursos, aquilo que é preocupante é quando transformamos os migrantes em bodes expiatórios. E é isso que a Igreja não pode aceitar e que a Igreja não aceita. Toda a campanha - esta construção do futuro com migrantes e refugiados- passa por aceitar o fenómeno migratório como algo natural, como algo muito humano. Passa por reconhecer as causas não só da migração forçada, mas também quando nós queremos que esta imigração faça parte de um projeto de vida, de um projeto de desenvolvimento...

Ainda há pouco referiu a questão dos discursos do medo e da sua exploração. No contexto da peregrinação dos migrantes a Fátima houve uma condenação dos discursos políticos xenófobos que considerou muito graves. Isto é uma tendência crescente em Portugal. É possível identificar isso?

Exatamente. O trabalho de sensibilização, nomeadamente da Igreja, tem a ver com isto: não nos transformarmos em exploradores, como não sermos consumidores seja da exploração laboral, seja da exploração sexual, seja a questão, por exemplo, da adoção. Nós sabemos que, infelizmente, há esta procura por crianças e crianças que estão traficadas para ser adotadas. Não é só o tráfico de órgãos. Portanto, é uma realidade que mexe com as nossas consciências, com os valores em que devemos acreditar e temos que os trabalhar. Eu acho que a Igreja tem esta missão e esta vocação educativa e que não pode demitir se dela.

A este propósito, recordava uma questão que tem sido avançada muitas vezes pelo Papa e que tem a ver com estas orientações pastorais de que falou: a necessidade de não nos fixarmos apenas na questão judicial. Ou seja, se as pessoas estão a ser traficadas é porque há clientes e procura de mão de obra ilegal. É também por aí que se deve atacar o problema?

Este Dia Mundial do Migrante e Refugiado, que estamos a celebrar hoje, faz-nos olhar para a liderança inequívoca do Papa Francisco neste campo. Como é que as palavras e os gestos muito simbólicos do Papa, nesta área, do seu ponto de vista, contrastam com discursos que até usam valores cristãos para justificar o fecho de fronteiras?

O Papa Francisco com os gestos diz-nos: é possível fazer diferente. E não só as palavras dele, sobretudo os gestos porque os gestos falam e inspiram a esta mudança. É possível fazer diferente Não faz sentido fechar fronteiras numa casa, num planeta que é nossa casa comum. Aquilo que ele nos leva a pensar é que esta questão das fronteiras tem de ser repensada. A questão dos nacionalismos tem de ser repensada. Não faz sentido, temos de cuidar. Cuidamos do nosso país, é verdade, mas é preciso cuidar como um todo e ser capaz de estabelecer pontes. Estamos a trabalhar neste sentido. Há vários trabalhos a nível do desenvolvimento, mas de uma forma interligada, de uma forma que reconheça que outros povos, que outros países têm o mesmo direito à autonomia, têm o mesmo direito a crescer, a desenvolver-se e que haja uma relação de igualdade e não de subserviência de um país para o outro. É isto que, às vezes, é difícil crescer assim.

Historicamente, há uma relação de determinada superioridade de uma parte do mundo em relação a outra...

Sim, a questão do colonialismo, do imperialismo tem isso subjacente. Agora, para crescermos noutro sentido de reconhecer esta igualdade e reconciliar-nos com aquilo que aconteceu no passado. É um outro trabalho a fazer.

Estamos habituados a pensar no contributo que os emigrantes portugueses dão às comunidades católicas dos outros países, já aqui falamos dessa situação. Mas o Papa recorda que, também como país de acolhimento, é preciso reconhecer o contributo dos migrantes e refugiados para o crescimento das sociedades e a vida das comunidades religiosas. Falta esse discurso de valorização?

Eu não sei se faltará… Eu procuro lembrar isso quando falo da nossa diáspora, porque dão este contributo, dão este testemunho, nomeadamente nos países lá fora, mas quando regressam vêm com uma sabedoria, vêm com uma experiência nova. O apelo é para que as nossas dioceses possam acolher esta vivência nova e crescer com a nossa diáspora. Portanto, não só apoiamos que cresçam com a imigração, mas também com a emigração quando retorna. Faz parte da nossa missão. Eu tenho procurado falar desta realidade. Espero ser cada vez mais ouvida.