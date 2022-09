Papa pede a líderes mundiais uma solução de paz para a Ucrânia

O Papa Francisco pediu este domingo aos líderes mundiais para que tenham vontade para negociar uma solução de paz para a Ucrânia.

“Maria, Rainha da Paz, conforte o povo ucraniano e obtenha aos líderes das Nações a força de vontade para encontrar imediatamente iniciativas eficazes que conduzam ao fim da guerra”, disse o Papa, na Praça de São Pedro, após a recitação do Angelus.

No dia do Migrante e do Refugiado, Francisco condenou ainda os dois anos de violência em Myanmar. “Há mais de dois anos, aquele nobre país está martirizado por graves confrontos armados e violências, que causaram muitas vítimas e deslocados. Esta semana, chegou-me o grito de dor pela morte de crianças numa escola bombardeada. Que o grito destes pequenos não permaneça inaudito! Essas tragédias não devem acontecer!”

O Papa uniu-se ainda ao apelo de bispos dos Camarões pela libertação de oito pessoas sequestradas na Diocese de Mamfe, entre os quais cinco sacerdotes e uma religiosa, pedindo que seja renovado o compromisso de “um em que cada pessoa encontre o seu lugar e seja respeitada”, e em que “os migrantes, os refugiados, os deslocados e as vítimas do tráfico humano possam viver em paz e com dignidade”.

“É também graças a esses irmãos e irmãs que as comunidades podem crescer em nível social, económico, cultural e espiritual; e a compartilha das diversas tradições enriquece o Povo de Deus. Comprometemo-nos todos em construir um futuro mais inclusivo e fraterno”, terminou.