Cardeal Tolentino Mendonça vai ser “ministro” da Educação e Cultura da Santa Sé

O Papa Francisco deverá escolher o cardeal português D. José Tolentino Mendonça para Prefeito do novo Dicastério para a Cultura e Educação da Santa Sé. A escolha não é ainda oficial, mas a informação circula entre os jornalistas vaticanistas desde o verão, ainda antes do Consistório que decorreu no final de agosto, como confirmou a Renascença junto de várias fontes. Esperava-se, aliás, que a lista dos responsáveis pelos vários Dicastérios fosse divulgada nessa ocasião, o que não se confirmou.

De acordo com a CNN Portugal, a nomeação do cardeal Tolentino deverá ser oficializada na próxima semana. O cardeal português exerce atualmente a função de Bibliotecário e Arquivista do Vaticano. O novo organismo - pelo qual, tudo indica, irá ficar responsável, é um dos dicastérios resultantes da recente reforma da Cúria romana, desencadeada pelo Papa Francisco.

Tolentino Mendonça, que em Portugal foi vice-reitor da Universidade Católica Portuguesa, irá ser uma espécie de “ministro” da educação e cultura da Santa Sé, com a tutela da rede de milhares de escolas e universidades católicas no mundo. Ficarão, ainda, a seu cargo a área do património histórico e o diálogo da Igreja com cultura, o desporto e a ciência.