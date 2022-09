Novo espaço da JMJ aberto à comunidade. ​"Queremos que aqui todos se sintam em casa"

A partir desta quinta-feira, todo o rés-do-chão do edifício onde está instalado o Comité Organizador Local (COL) da Jornada Mundial da Juventude de Lisboa vai ser a sede do Comité Organizador Diocesano (COD). A inauguração da SEDE – como lhe chamam – está marcada para as 19h00, com missa, seguida de “churrascada e ‘animación’, lê-se no convite.

A nova “casa” está preparada para acolher os jovens já envolvidos e os queiram juntar-se na preparação da Jornada Mundial da Juventude (JMJ2023). No novo espaço vão poder estudar ou trabalhar, conviver ou participar em momentos de oração, à semelhança do que acontece em centros juvenis ou universitários. João Clemente, responsável pelo COD Lisboa e pelo Serviço de Juventude do Patriarcado, conversou com a Renascença sobre o novo espaço, que espera que muitos queiram conhecer, e garante que a preparação para a JMJ já está “em alta velocidade”. Que importância tem esta inauguração da sede do COD de Lisboa? A grande relevância deste espaço que vamos inaugurar é poder ser um espaço de preparação para a Jornada Mundial da Juventude. Todo este piso (rés-do-chão) da sede da Fundação JMJ, no Beato, o que se deseja é que este seja um espaço em que os jovens possam sentir-se em casa, e as propostas que vão acontecer aqui ao longo do ano são precisamente propostas para os jovens poderem estar uns com os outros, conviver, conversar, celebrar, fazer um acompanhamento. A ideia é poderem sentir este espaço como um espaço de encontro e de convívio, sempre neste caminho de preparação para a JMJ.

É uma espécie de centro juvenil ou universitário? Sim. O horário de funcionamento é muito alargado, para garantir que os jovens possam vir a qualquer hora do dia ou fim de semana. Vamos estar abertos de segunda a sábado, entre as 10h00 da manhã e a meia-noite, e ao domingo, das 15h00 à meia-noite. Isto permite aos jovens que queiram vir para cá estudar, quem está em teletrabalho, e há várias atividades à noite e durante o fim de semana para que os jovens que estudam de manhã possam vir cá à tarde. É um Centro Juvenil, podíamos dizer dessa maneira. O grande convite que gostava de fazer é mesmo que todos os jovens venham aqui a esta SEDE, conhecer este espaço, querer saber mais sobre JMJ, e que sintam que esta é a sua casa.

Os jovens podem aqui estudar e conviver, mas podem também fazer uma preparação pastoral, de fé e espiritualidade, tendo como meta a Jornada Mundial da Juventude? Sim, temos várias propostas, uma delas a ‘Welcome JMJ’. A ideia é que qualquer pessoa que queira saber mais sobre a Jornada possa vir aqui, nós fazemos uma apresentação da JMJ, como é que está a ser feita a preparação, as várias direções e as várias áreas em que as pessoas podem ser voluntárias e trabalhar. Depois temos outras propostas, como a ‘Late Night JMJ’, que será todos os sábados à noite. São propostas culturais, de convívio, podem ser tertúlias, miniconcertos ou ‘quizzes’. O momento de sábado à noite será sempre um ponto de encontro de jovens, um momento de convívio e partilha. Mas, há também momentos específicos de oração? Não queremos tirar os jovens das paróquias, mas queremos poder chegar a muitos que não estão ligados às paróquias e podem fazer uma experiência de fé e espiritualidade neste espaço. Haverá eucaristia todas as quintas-feiras às 19h00 e ao domingo às 9h00 da noite, aberta a qualquer pessoa que queira vir, não é exclusivo para os jovens. Claro que o nosso público-alvo são os jovens, mas não é fechado aos jovens. Haverá sempre cá alguns padres com quem os jovens podem conversar, podem confessar-se, e temos ainda a proposta do ‘Terço às 13’, que é no dia 13 de cada mês a oração do Terço. São algumas das propostas nesta dinâmica do aprofundamento espiritual. Temos também uma preocupação grande de que este espaço possa ser um espaço de acompanhamento vocacional, porque muitas vezes os jovens querem perceber qual é que é o seu lugar na vida da Igreja e na vida da sociedade. Então, no primeiro sábado de cada mês teremos um ‘Retiro de Silêncio’, dinamizado pela Pastoral Vocacional da diocese, e haverá outras propostas para as pessoas poderem parar e pensar na sua vida, poderem rezar. A proposta da SEDE - como lhe chamamos -, tem cinco grandes pilares: fé, convívio, estudo, vocação e cultura. E cultura pode ser desde a música ao teatro, à fotografia. Alguns grupos de jovens vieram cá ajudar a preparar este espaço como a sua casa, puderam limpar, arrumar, fazer mudanças, e pedimos a um ‘grafitter’ que decorasse este espaço, para o tornar mais próximo dos jovens.