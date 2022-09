Bispo do Porto condena "ato bárbaro, sádico e abjeto" contra pessoa sem-abrigo

O bispo do Porto condena a agressão a uma pessoa sem-abrigo, na zona do Bonfim. D. Manuel Linda fala num ato “bárbaro”.

“A dar crédito a notícia que está a circular, atearam fogo a um sem-abrigo da nossa cidade. Esse ato bárbaro, sádico e abjeto não se enquadra no humanismo solidário e espírito de liberdade tão típicos das gentes do Porto. Deploro-o vivamente”, escreveu D. Manuel Linda, numa mensagem publicada na rede social Twitter.

A PSP já está a investigar uma agressão a um homem em situação de sem-abrigo , ocorrida esta quinta-feira, na cidade do Porto, na zona do Bonfim.

O homem de 52 anos, “sofreu queimaduras de segundo e terceiro grau, em 3% do corpo”, de acordo com fonte do Hospital de São João, contactada pela Renascença, e onde está internado na Unidade de Cirurgia Plástica.

Trata-se de um caso inédito que está a chocar toda a comunidade, nomeadamente as instituições que cuidam de pessoas em situação de sem-abrigo.