Médico português eleito secretário-geral da Federação Internacional das Associações de Médicos Católicos

José Diogo Ferreira Martins, médico cardiologista pediátrico e presidente da Associação Nacional dos Médicos Católicos (AMCP), foi eleito este sábado, em Roma, secretário-geral da Federação Internacional das Associações de Médicos Católicos (FIAMC), associação sediada no Vaticano que congrega as associações médicas católicas internacionais.

Em declarações à Renascença, o médico elegeu o tema da eutanásia como prioritário para os próximos quatro anos.

“Olhar para todos os desafios que a evolução da tecnologia e também da ciência nos colocam, são sempre interpelantes para aquilo que é o verdadeiro desejo do coração do homem”, começou por dizer.

“Nós médicos temos efetivamente uma palavra a dizer relativamente sobre estes temas que vão surgindo na modernidade. Sem dúvida a eutanásia, como primeiríssima questão em Portugal e no estrangeiro. Mas também um tema tão essencial como o da objeção de consciência, algo que mundo inteiro está a ser colocado em causa”, completou.

A eleição realizou-se por ocasião do XXVI Congresso Mundial FIAMC, que decorreu de 15 a 17 de setembro no Instituto Augustinianum, organizado sob a forma de curso de formação humanista cristão de pós-graduação com o tema “Medicina: restauradora ou transformadora? A missão do médico cristão”.