Escolas Católicas homenageiam Sousa Franco

A Associação Portuguesa de Escolas Católicas (APEC) vai prestar homenagem ao ex-ministro das Finanças António Sousa Franco. Será numa cerimónia, na Universidade Católica em Lisboa, na quarta-feira 21 de setembro, dia em que Sousa Franco faria 80 anos.



Numa nota, a APEC lembra que “ao longo da sua vida académica, política e de intervenção cívica, especialmente nas décadas de 70, 80 e 90 do século passado, esta figura maior da academia e da política portuguesa, manifestou o seu forte apoio à defesa e promoção da liberdade de educação”.

Em declarações à Renascença, o presidente da APEC, diácono Fernando Magalhães, sublinha que esta homenagem tem particularmente em conta a vontade de “recuperar a memória de uma pessoa e o seu legado de defesa da liberdade de educação, tema que nos é tão particularmente caro”.

“Pensamos que a riqueza dos escritos que Sousa Franco nos deixou em torno do ensino livre, associado aos 80 anos do seu nascimento, eram mais do que pretexto para esta justa e publica homenagem”, reforça.

Na sessão, que se realiza no Auditório Cardeal Medeiros da Universidade Católica, vai ser também lançado o livro "António de Sousa Franco e a Liberdade de Educação", publicação que inclui “textos emblemáticos que, apesar da distância dos anos, se mantém atuais”.

A obra “é prefaciada por António Guterres e conta com testemunhos de personalidades como Mário Pinto, Jorge Miranda, Marçal Grilo e Guilherme d’Oliveira Martins".

Ano letivo: “Se o ano passado não foi fácil, este ano seguramente mais fácil não foi”

Em início de ano letivo, o presidente da APEC reconhece dificuldades idênticas às verificadas no ensino público em recrutar professores para algumas áreas.

Fernando Magalhães destaca “o otimismo e esperança em início de novo ano” a que se junta “a enorme alegria pelo reencontro com alunos e famílias”.

O presidente da APEC sublinha também como positivo “o facto de estarmos também já em condições de uma grande proximidade e sem o desgaste daqueles distanciamentos e separações que a pandemia tanto nos obrigou”.

Fernando Magalhães não nega “contingências e algumas dificuldades, designadamente a da escassez de professores para determinadas áreas disciplinares em determinadas regiões do país", realidades que obrigam "a um forte trabalho pela procura da melhor qualidade e a um esforço grande de recrutamento”.

Ainda assim, o responsável adianta que as escolas católicas vivem com “algum conforto” porque “os nossos colégios não têm um grande problema de mobilidade de docentes porque presamos muito a estabilidade do corpo docente”.

Agora, há sempre necessidade de recrutamento, por fatores diversos: aposentações que abundam, mas também rotatividades que acabam por ocorrer, e aquilo que temos oportunidade de comentar uns com os outros é que de facto, se o ano passado não foi fácil; este ano seguramente mais fácil não foi”, remata.